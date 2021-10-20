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Кремль прокомментировал сообщения об отставке Мантурова

Ведомости

Кремль никогда не сообщает о кадровых перестановках заранее, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать информацию СМИ о грядущей отставке министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

«Мы никогда не анонсируем», — сказал представитель Кремля агентству «РИА Новости».

Ранее сегодня издание Ura.ru со ссылкой на источники сообщило, что Мантуров может уйти в отставку. При этом собеседники агентства не смогли сказать, перейдет министр в какую-то корпорацию или станет вице-премьером. Инсайдер указал журналистам на якобы имеющийся у Мантурова «конфликт с несколькими замами» внутри министерства, а также на «напряжение в отношениях» с вице-премьером Викторией Абрамченко «вокруг строительства мусоросжигающих заводов». 

В случае ухода Мантурова с поста в кадровом резерве, по данным Ura.ru, есть три человека — губернаторы Свердловской, Челябинской и Новгородской областей Евгений Куйвашев, Алексей Текслер и Андрей Никитин. Первого издание связало с Мантуровым и мэром Москвы Сергеем Собяниным, второго — с вице-премьером Александром Новаком, а третьего — с «нынешним политическим блоком Кремля».

Мантуров занимает пост министра промышленности и торговли с 2012 г. До этого, в 2008 г., он был замминистра Минпромторга, а в 2007 г. — заместителем министра промышленности и энергетики. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных