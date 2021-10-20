Кремль прокомментировал сообщения об отставке Мантурова
Кремль никогда не сообщает о кадровых перестановках заранее, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать информацию СМИ о грядущей отставке министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.
«Мы никогда не анонсируем», — сказал представитель Кремля агентству «РИА Новости».
Ранее сегодня издание Ura.ru со ссылкой на источники сообщило, что Мантуров может уйти в отставку. При этом собеседники агентства не смогли сказать, перейдет министр в какую-то корпорацию или станет вице-премьером. Инсайдер указал журналистам на якобы имеющийся у Мантурова «конфликт с несколькими замами» внутри министерства, а также на «напряжение в отношениях» с вице-премьером Викторией Абрамченко «вокруг строительства мусоросжигающих заводов».
В случае ухода Мантурова с поста в кадровом резерве, по данным Ura.ru, есть три человека — губернаторы Свердловской, Челябинской и Новгородской областей Евгений Куйвашев, Алексей Текслер и Андрей Никитин. Первого издание связало с Мантуровым и мэром Москвы Сергеем Собяниным, второго — с вице-премьером Александром Новаком, а третьего — с «нынешним политическим блоком Кремля».
Мантуров занимает пост министра промышленности и торговли с 2012 г. До этого, в 2008 г., он был замминистра Минпромторга, а в 2007 г. — заместителем министра промышленности и энергетики.