Кремль прокомментировал сообщения об отставке Мантурова

Ранее сегодня издание Ura.ru со ссылкой на источники сообщило, что Мантуров может уйти в отставку. При этом собеседники агентства не смогли сказать, перейдет министр в какую-то корпорацию или станет вице-премьером. Инсайдер указал журналистам на якобы имеющийся у Мантурова «конфликт с несколькими замами» внутри министерства, а также на «напряжение в отношениях» с вице-премьером Викторией Абрамченко «вокруг строительства мусоросжигающих заводов».