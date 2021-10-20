Лавров сообщил о планах направить гуманитарную помощь Афганистану

Согласно анонсу встречи от российского МИДа, стороны обсудят перспективы развития военно-политической обстановки в Афганистане и формирование инклюзивного правительства. Будут также затронуты вопросы консолидации усилий международного сообщества по предотвращению гуманитарного кризиса в этой стране. Московский формат консультаций по Афганистану был создан в 2017 г., он ставил главной задачей национальное примирение в этой стране.