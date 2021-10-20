Лавров сообщил о планах направить гуманитарную помощь Афганистану
Россия в ближайшее время планирует направить гуманитарную помощь в Афганистан, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на министра иностранных дел Сергея Лаврова.
«Со своей стороны планируем в ближайшие дни направить дружественному афганскому народу очередную партию гуманитарной помощи», — сказал Лавров на III заседании Московского формата консультаций по Афганистану. По словам министра, центральную координирующую роль в консолидации международных усилий на афганском направлении должна играть ООН.
20 октября в Москве проходит заседание московского формата по Афганистану. В консультациях принимают участие представители из десяти стран и делегация запрешенного в России, террористического движения «Талибан». Это первый визит талибов в Россию с момента прихода к власти в августе. Делегация, прибывшая на Московский формат, состоит полностью из представителей движения.
Согласно анонсу встречи от российского МИДа, стороны обсудят перспективы развития военно-политической обстановки в Афганистане и формирование инклюзивного правительства. Будут также затронуты вопросы консолидации усилий международного сообщества по предотвращению гуманитарного кризиса в этой стране. Московский формат консультаций по Афганистану был создан в 2017 г., он ставил главной задачей национальное примирение в этой стране.