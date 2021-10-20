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Лавров сообщил о планах направить гуманитарную помощь Афганистану

Ведомости

Россия в ближайшее время планирует направить гуманитарную помощь в Афганистан, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на министра иностранных дел Сергея Лаврова.

«Со своей стороны планируем в ближайшие дни направить дружественному афганскому народу очередную партию гуманитарной помощи», — сказал Лавров на III заседании Московского формата консультаций по Афганистану. По словам министра, центральную координирующую роль в консолидации международных усилий на афганском направлении должна играть ООН.

20 октября в Москве проходит заседание московского формата по Афганистану. В консультациях принимают участие представители из десяти стран и делегация запрешенного в России, террористического движения «Талибан». Это первый визит талибов в Россию с момента прихода к власти в августе. Делегация, прибывшая на Московский формат, состоит полностью из представителей движения.

Согласно анонсу встречи от российского МИДа, стороны обсудят перспективы развития военно-политической обстановки в Афганистане и формирование инклюзивного правительства. Будут также затронуты вопросы консолидации усилий международного сообщества по предотвращению гуманитарного кризиса в этой стране. Московский формат консультаций по Афганистану был создан в 2017 г., он ставил главной задачей национальное примирение в этой стране.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных