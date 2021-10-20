Гуцериев объяснил подачу иска к Совету ЕС из-за санкций
Российский бизнесмен Михаил Гуцериев считает недопустимым соглашаться с обвинениями со стороны Евросоюза (ЕС), из-за которых против него были введены санкции. Об этом Гуцериев сообщил «Ведомостям» через своего представителя.
«Недопустимо молча соглашаться с несправедливыми обвинениями со стороны Евросоюза», — заявил Гуцериев. Представитель Гуцериева при этом подтвердил, что бизнесмен подал иск к Совету ЕС из-за санкций ЕС.
«Мы подтверждаем, что М. С. Гуцериев подал такой иск. М. С. Гуцериев надеется на справедливый суд», — сказал он, добавив, что оспариванием санкций активно занимается команда английских и европейских юристов.
Как писали «Ведомости» 19 октября, бизнесмен Михаил Гуцериев подал иск против Совета Евросоюза с требованием отменить санкции, наложенные на него в связи с ситуацией в Белоруссии. Об этом сообщается в официальном журнале ЕС. Иск был подан 27 августа.
Гуцериев попал под европейские санкции в конце июня этого года за то, что, по мнению Брюсселя, является «давним другом» президента Белоруссии Александра Лукашенко, благодаря чему «накопил значительное богатство» и получил «влияние среди политической элиты». В заявлении ЕС отмечалось, что бизнесмену через «Славкалий» принадлежит Нежинский горно-обогатительный комбинат по производству хлористого калия — «крупнейшая инвестиция в Беларуси на сумму $2 млрд». Вдобавок ЕС указал тогда, что основанная Гуцериевым «Русснефть» была единственной российской нефтяной компанией, которая продолжала поставлять топливо на белорусские НПЗ во время энергетического кризиса между Белоруссией и Россией в начале 2020 г., а в республике бизнесмену принадлежат заправки и нефтебазы «Славнефти», гостиница, бизнес-центр и терминал аэропорта в Минске.
Санкции ЕС подразумевают заморозку активов и запрет европейским физическим и юридическим лицам предоставлять средства тем, на кого распространяются ограничительные меры. Кроме того, люди из черного списка не могут въезжать в ЕС и пересекать его территорию.
Гуцериев занимает 60-е место в списке богатейших бизнесменов России по версии Forbes в 2021 г. Издание оценивает его состояние в $2,5 млрд. Входит в состав совета директоров инвестхолдинга SFI (бывший «Сафмар Финансовые инвестиции»), а также является акционером компаний «Русснефть», «Русский уголь» и «Нефтиса».