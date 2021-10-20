Гуцериев объяснил подачу иска к Совету ЕС из-за санкций

Гуцериев попал под европейские санкции в конце июня этого года за то, что, по мнению Брюсселя, является «давним другом» президента Белоруссии Александра Лукашенко, благодаря чему «накопил значительное богатство» и получил «влияние среди политической элиты». В заявлении ЕС отмечалось, что бизнесмену через «Славкалий» принадлежит Нежинский горно-обогатительный комбинат по производству хлористого калия — «крупнейшая инвестиция в Беларуси на сумму $2 млрд». Вдобавок ЕС указал тогда, что основанная Гуцериевым «Русснефть» была единственной российской нефтяной компанией, которая продолжала поставлять топливо на белорусские НПЗ во время энергетического кризиса между Белоруссией и Россией в начале 2020 г., а в республике бизнесмену принадлежат заправки и нефтебазы «Славнефти», гостиница, бизнес-центр и терминал аэропорта в Минске.