Делегации четырех стран вышли из зала конференции во время речи Матвиенко
Члены делегаций Латвии, Литвы, Эстонии и Польши покинули заседание Европейской конференции председателей парламентов на время выступления спикера Совфеда РФ Валентины Матвиенко, сообщил ТАСС со ссылкой на участника российской делегации.
«Присутствовавшие в зале, где проходит конференция, члены делегации Польши и всех трех Балтийских стран покинули его, когда начала выступать Валентина Матвиенко», — рассказал он.
По его словам, после выступления Матвиенко члены делегаций вернулись на свои места, кроме представителей Эстонии.
Матвиенко, комментируя инцидент, заявила, что она не заметила ухода делегаций во время ее выступления. Она отметила, что если это было сделано демонстративно, то «это говорит о том, что у такой категории руководителей отсутствует дипломатическая и политическая культура и они не настроены на (конструктивное общение. — Ред.)», — подчеркнула спикер Совфеда (цитата по «РИА Новости»).
Европейская конференция председателей парламентов проходит 21-22 октября в Афинах. На полях мероприятия Матвиенко проведет встречи с председателем парламента Греции Константиносом Тасуласом, с главами национальных делегаций стран – участниц форума и с руководителями международных парламентских организаций.