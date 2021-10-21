Делегации четырех стран вышли из зала конференции во время речи Матвиенко

Матвиенко, комментируя инцидент, заявила, что она не заметила ухода делегаций во время ее выступления. Она отметила, что если это было сделано демонстративно, то «это говорит о том, что у такой категории руководителей отсутствует дипломатическая и политическая культура и они не настроены на (конструктивное общение. — Ред.)», — подчеркнула спикер Совфеда (цитата по «РИА Новости»).