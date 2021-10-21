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Делегации четырех стран вышли из зала конференции во время речи Матвиенко

Ведомости

Члены делегаций Латвии, Литвы, Эстонии и Польши покинули заседание Европейской конференции председателей парламентов на время выступления спикера Совфеда РФ Валентины Матвиенко, сообщил ТАСС со ссылкой на участника российской делегации.

«Присутствовавшие в зале, где проходит конференция, члены делегации Польши и всех трех Балтийских стран покинули его, когда начала выступать Валентина Матвиенко», — рассказал он.

По его словам, после выступления Матвиенко члены делегаций вернулись на свои места, кроме представителей Эстонии.

Матвиенко, комментируя инцидент, заявила, что она не заметила ухода делегаций во время ее выступления. Она отметила, что если это было сделано демонстративно, то «это говорит о том, что у такой категории руководителей отсутствует дипломатическая и политическая культура и они не настроены на (конструктивное общение. — Ред.)», — подчеркнула спикер Совфеда (цитата по «РИА Новости»).

Европейская конференция председателей парламентов проходит 21-22 октября в Афинах. На полях мероприятия Матвиенко проведет встречи с председателем парламента Греции Константиносом Тасуласом, с главами национальных делегаций стран – участниц форума и с руководителями международных парламентских организаций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных