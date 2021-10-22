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В Кремле назвали конструктивными переговоры Путина и премьера Израиля

Ведомости

Первые переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Нафтали Беннета завершились в Сочи, они были продолжительными и конструктивными, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

«Переговоры завершились. Состоялся очень продолжительный, конструктивный и доверительный разговор», — сказал представитель Кремля.

В повестке переговоров были развитие двустороннего взаимодействия, региональная безопасность, ситуация вокруг Сирии, Афганистана, Ирана, отмечает агентство.

Беннет стал премьер-министром Израиля 13 июня. На этом посту он сменил Биньямина Нетаньяху, который находился у власти последние 12 лет. Первый контакт российского президента Владимира Путина с Беннетом состоялся 5 июля. Тогда стороны в телефонном разговоре обсудили двустороннее сотрудничество, принимаемые в двух странах меры по борьбе с коронавирусом, а также вопрос сохранения исторической правды о событиях Второй мировой войны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных