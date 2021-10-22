В Кремле назвали конструктивными переговоры Путина и премьера Израиля
Первые переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Нафтали Беннета завершились в Сочи, они были продолжительными и конструктивными, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
«Переговоры завершились. Состоялся очень продолжительный, конструктивный и доверительный разговор», — сказал представитель Кремля.
В повестке переговоров были развитие двустороннего взаимодействия, региональная безопасность, ситуация вокруг Сирии, Афганистана, Ирана, отмечает агентство.
Беннет стал премьер-министром Израиля 13 июня. На этом посту он сменил Биньямина Нетаньяху, который находился у власти последние 12 лет. Первый контакт российского президента Владимира Путина с Беннетом состоялся 5 июля. Тогда стороны в телефонном разговоре обсудили двустороннее сотрудничество, принимаемые в двух странах меры по борьбе с коронавирусом, а также вопрос сохранения исторической правды о событиях Второй мировой войны.