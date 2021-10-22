В Кремле назвали конструктивными переговоры Путина и премьера Израиля

Беннет стал премьер-министром Израиля 13 июня. На этом посту он сменил Биньямина Нетаньяху, который находился у власти последние 12 лет. Первый контакт российского президента Владимира Путина с Беннетом состоялся 5 июля. Тогда стороны в телефонном разговоре обсудили двустороннее сотрудничество, принимаемые в двух странах меры по борьбе с коронавирусом, а также вопрос сохранения исторической правды о событиях Второй мировой войны.