Песков дал совет Моргенштерну после его слов о праздновании Дня Победы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал критические высказывания музыканта Моргенштерна о Дне Победы и посоветовал обсудить важность этого праздника с ветеранами.
«Что хочется таким молодым людям просто порекомендовать чисто по-человечески. Наверняка у них есть дедушки, бабушки, поговорите с ними. Или придите к какому-нибудь ветерану, которых остается все меньше и меньше, но которые все равно живут рядом с нами. И поговорите с ними, и спросите, почему так важен День Победы и почему он был, есть и будет важен вечно для нашей страны», — отметил Песков, отвечая на вопрос журналиста. Он уточнил, что, скорее всего, такие суждения происходят не «по злобе», а от незнания, и эти пробелы «очень легко ликвидировать».
Накануне на YouTube-канале Ксении Собчак вышло интервью с Моргенштерном, в котором тот усомнился в необходимости ежегодно тратить большие средства на празднование 9 мая. «Я не понимаю праздник Победы, которая состоялась 76 лет назад. Из года в год на это тратятся миллионы, что-то празднуют, всем что-то пытаются — не знаю, может, это скрепы какие-то?» — сказал он в интервью.
В свою очередь адвокат музыканта опроверг версию о том, что своим высказыванием Моргенштерн предложил отменить празднование Дня Победы. По его словам, музыкант «высказал непонимание, почему отмечают именно этот день, а не победу, например, над французами или еще какие-то события, произошедшие в далеком прошлом» (цитата по РИА Новости»).