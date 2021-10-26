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Песков дал совет Моргенштерну после его слов о праздновании Дня Победы

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал критические высказывания музыканта Моргенштерна о Дне Победы и посоветовал обсудить важность этого праздника с ветеранами.

«Что хочется таким молодым людям просто порекомендовать чисто по-человечески. Наверняка у них есть дедушки, бабушки, поговорите с ними. Или придите к какому-нибудь ветерану, которых остается все меньше и меньше, но которые все равно живут рядом с нами. И поговорите с ними, и спросите, почему так важен День Победы и почему он был, есть и будет важен вечно для нашей страны», — отметил Песков, отвечая на вопрос журналиста. Он уточнил, что, скорее всего, такие суждения происходят не «по злобе», а от незнания, и эти пробелы «очень легко ликвидировать».

Накануне на YouTube-канале Ксении Собчак вышло интервью с Моргенштерном, в котором тот усомнился в необходимости ежегодно тратить большие средства на празднование 9 мая. «Я не понимаю праздник Победы, которая состоялась 76 лет назад. Из года в год на это тратятся миллионы, что-то празднуют, всем что-то пытаются — не знаю, может, это скрепы какие-то?» — сказал он в интервью.

В свою очередь адвокат музыканта опроверг версию о том, что своим высказыванием Моргенштерн предложил отменить празднование Дня Победы. По его словам, музыкант «высказал непонимание, почему отмечают именно этот день, а не победу, например, над французами или еще какие-то события, произошедшие в далеком прошлом» (цитата по РИА Новости»).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных