Песков дал совет Моргенштерну после его слов о праздновании Дня Победы

«Что хочется таким молодым людям просто порекомендовать чисто по-человечески. Наверняка у них есть дедушки, бабушки, поговорите с ними. Или придите к какому-нибудь ветерану, которых остается все меньше и меньше, но которые все равно живут рядом с нами. И поговорите с ними, и спросите, почему так важен День Победы и почему он был, есть и будет важен вечно для нашей страны», — отметил Песков, отвечая на вопрос журналиста. Он уточнил, что, скорее всего, такие суждения происходят не «по злобе», а от незнания, и эти пробелы «очень легко ликвидировать».