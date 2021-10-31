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Лавров заявил о нежелании НАТО взаимодействовать с Россией

Ведомости

У России нет информации о том, собирается ли НАТО продолжать диалог, никакого взаимодействия с РФ альянс не желает, заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам саммита G20. 

Трансляция пресс-подхода опубликована в Twitter российского МИДа.

«Мы опираемся на факты, а факты таковы, что НАТО никакого взаимодействия с нами не желает. Она желала, когда еще у нас были представители наши, когда работал Совет Россия — НАТО, только учить нас жизни», — сказал Лавров.

По словам министра, военный альянс требовал собрать Совет Россия — НАТО и «пообсуждать Украину». 

«Вот весь их был интерес в нагнетании пропаганды и в оказании давления на РФ», — подчеркнул Лавров. 

Глава МИДа добавил, что если НАТО понадобится обратиться к России, то сделать это можно через посла в Бельгии, который отвечает за двусторонние отношения, Североатлантический альянс об этом уведомлен.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных