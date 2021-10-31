Лавров заявил о нежелании НАТО взаимодействовать с Россией
У России нет информации о том, собирается ли НАТО продолжать диалог, никакого взаимодействия с РФ альянс не желает, заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам саммита G20.
Трансляция пресс-подхода опубликована в Twitter российского МИДа.
«Мы опираемся на факты, а факты таковы, что НАТО никакого взаимодействия с нами не желает. Она желала, когда еще у нас были представители наши, когда работал Совет Россия — НАТО, только учить нас жизни», — сказал Лавров.
По словам министра, военный альянс требовал собрать Совет Россия — НАТО и «пообсуждать Украину».
«Вот весь их был интерес в нагнетании пропаганды и в оказании давления на РФ», — подчеркнул Лавров.
Глава МИДа добавил, что если НАТО понадобится обратиться к России, то сделать это можно через посла в Бельгии, который отвечает за двусторонние отношения, Североатлантический альянс об этом уведомлен.