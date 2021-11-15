В Польше призвали исключить РФ и Белоруссию из международных организаций
Вице-премьер Польши Петр Глиньский предложил исключить Россию и Белоруссию из международных организаций и запретить их участие в спортивных соревнованиях. Предложение усилить давление на Москву и Минск в связи с миграционным кризисом на польско-белорусской границе, высказанное польским вице-премьером в интервью Polska Times, передает ТАСС.
«Я бы даже рассматривал возможность исключения двух этих стран из многих международных организаций, а также спортивных состязаний, которые для них важны», — заявил польский вице-премьер.
Ситуация с нелегальными мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась 8 ноября, когда многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе с Польшей в лесной полосе. В Евросоюзе обвинили Минск в организации каналов нелегальной миграции из стран Востока и Африки с целью вынудить сообщество снять санкции с республики.
12 ноября минобороны Великобритании подтвердило отправку британских солдат на белорусско-польскую границу, чтобы определить, какую инженерную поддержку страна может оказать для разрешения ситуации на границе. На границе двух стран погибли два человека — 20-летний мигрант из Сирии и польский солдат, который умер в результате несчастного случая.