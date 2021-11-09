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Почему стреляют на польско-белорусской границе

Александр Лукашенко нашел ответ на санкции ЕС
Глеб Мишутин
Пропускать мигрантов с Ближнего Востока в Латвию, Литву и Польшу белорусские власти начали в августе / Леонид Щеглов / ТАСС

Штурм многотысячной колонной мигрантов белорусско-польской границы, сопровождавшийся стрельбой, может привести к столкновениям силовиков союзника России и ключевой страны восточного фланга НАТО. Миграционный кризис, как считается, стал ответом Александра Лукашенко на санкции ЕС, но в нем заинтересована и вторая сторона – Польша.

Впервые с начала в августе миграционного кризиса на границе Белоруссии с Литвой и Польшей ближневосточные мигранты предприняли 8 ноября попытку пересечь границу с Польшей многотысячной колонной, которая добралась до границы пешком. Потерпев неудачу в преодолении заграждения днем, мигранты разбили лагерь на самой границе, а к вечеру из района событий пришли сообщения о стрельбе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных