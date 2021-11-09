Почему стреляют на польско-белорусской границе

Почему стреляют на польско-белорусской границеАлександр Лукашенко нашел ответ на санкции ЕС
Штурм многотысячной колонной мигрантов белорусско-польской границы, сопровождавшийся стрельбой, может привести к столкновениям силовиков союзника России и ключевой страны восточного фланга НАТО. Миграционный кризис, как считается, стал ответом Александра Лукашенко на санкции ЕС, но в нем заинтересована и вторая сторона – Польша.
Впервые с начала в августе миграционного кризиса на границе Белоруссии с Литвой и Польшей ближневосточные мигранты предприняли 8 ноября попытку пересечь границу с Польшей многотысячной колонной, которая добралась до границы пешком. Потерпев неудачу в преодолении заграждения днем, мигранты разбили лагерь на самой границе, а к вечеру из района событий пришли сообщения о стрельбе.
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