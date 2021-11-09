Почему стреляют на польско-белорусской границе

Впервые с начала в августе миграционного кризиса на границе Белоруссии с Литвой и Польшей ближневосточные мигранты предприняли 8 ноября попытку пересечь границу с Польшей многотысячной колонной, которая добралась до границы пешком. Потерпев неудачу в преодолении заграждения днем, мигранты разбили лагерь на самой границе, а к вечеру из района событий пришли сообщения о стрельбе.