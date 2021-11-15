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Песков ответил на слова Блинкена о роли РФ в ситуации с мигрантами в Белоруссии

Ведомости

Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко создает напряженную ситуацию с мигрантами на границе с Польшей, чтобы отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной, неверное, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы оцениваем это заявление как неверное. Это неверная трактовка ситуации с миграционным кризисом на белорусско-польской границе. Хочу напомнить недавнее высказывание президента Путина – в субботу было распространено его интервью, – где он сказал однозначно, он абсолютно исключил возможность какой-либо причастности России к тому, что происходит с мигрантами на белорусско-польской границе», — сказал Песков.

В интервью Путин объяснил, что мигранты, которые хотят получить убежище в Европе, приезжают в Белоруссию из-за безвизового режима. По его словам, сейчас мигрантов не хотят принимать в Европе, однако беженцы знают, что ранее мигрантов принимали «достаточно гостеприимно».

«Поэтому здесь, собственно, возлагать всю вину на Лукашенко, на белорусскую сторону — это абсолютно неверно, и при этом абстрагироваться от каких-то именно общеевропейских идеалов гуманизма, которые никто не собирается вспоминать в контексте этой ситуации», — отметил Песков. Он уточнил, что никто не вспоминает о судьбах нескольких тысяч людей, которые уже почти неделю находятся на границе Белоруссии и Польши в условиях очень холодной погоды. «Поэтому заявление в корне неверное и мы с ним не согласны», — подчеркнул он. В ситуации с мигрантами в Белоруссии Россия готова выступать в качестве посредника при переговорах сторон конфликта, заявил Песков.

Ситуация с нелегальными мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась 8 ноября, когда многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе с Польшей в лесной полосе. В Евросоюзе обвинили Минск в организации каналов нелегальной миграции из стран Востока и Африки с целью вынудить сообщество снять санкции с республики. На границе двух стран погибли два человека — 20-летний мигрант из Сирии и польский солдат, который умер в результате несчастного случая. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не имеет никакого отношения к ситуации на границе Белоруссии и Польши. Те, кто заявляет о причастности России к этому, хотят перевести проблемы с больной головы на здоровую, добавил Путин.

Ранее по теме: В госдепе США заявили о роли России в событиях на белорусско-польской границе

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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