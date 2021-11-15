Песков ответил на слова Блинкена о роли РФ в ситуации с мигрантами в Белоруссии

«Поэтому здесь, собственно, возлагать всю вину на Лукашенко, на белорусскую сторону — это абсолютно неверно, и при этом абстрагироваться от каких-то именно общеевропейских идеалов гуманизма, которые никто не собирается вспоминать в контексте этой ситуации», — отметил Песков. Он уточнил, что никто не вспоминает о судьбах нескольких тысяч людей, которые уже почти неделю находятся на границе Белоруссии и Польши в условиях очень холодной погоды. «Поэтому заявление в корне неверное и мы с ним не согласны», — подчеркнул он. В ситуации с мигрантами в Белоруссии Россия готова выступать в качестве посредника при переговорах сторон конфликта, заявил Песков.