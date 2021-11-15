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В госдепе США заявили о роли России в событиях на белорусско-польской границе

Ведомости

Действия президента Белоруссии Александра Лукашенко по миграционному кризису направлены на то, чтобы отвлечь внимание от деятельности России на границе с Украиной, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с главой МИД Польши Збигневом Рау.

«Действия белорусского режима угрожают безопасности, содействуют расколу в ЕС и направлены на отвлечение от российской активности на границе с Украиной», — говорится на сайте госдепа.

Блинкен и Рау осудили «инструментализацию» мигрантов и призвали Лукашенко устранить основную причину санкций, которые ЕС ввел в отношении Белоруссии, – «отказ в правах человека и основных свободах для белорусского народа». В сообщении говорится, что США, Польша и другие союзники и партнеры хотят возложить на Москву значительные расходы за ее якобы военную агрессию и пагубную деятельность в регионе.

Ранее Блинкен предостерег Россию от повторения «ошибки 2014 года». «Мы обеспокоены тем, что Россия может допустить серьезную ошибку и попытаться вновь повторить то, что она сделала в 2014 г., когда она накопила силы вдоль границы, пересекла ее и проникла на суверенную украинскую территорию, и при этом ложно заявляла, что ее спровоцировали», — заявлял Госсекретарь.

Президент России Владимир Путин заявил, что обвинения в адрес России в миграционном кризисе на границе Белоруссии и Польши остаются на совести тех, кто их озвучивает.

Ситуация с нелегальными мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась 8 ноября, когда многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе с Польшей в лесной полосе. В Евросоюзе обвинили Минск в организации каналов нелегальной миграции из стран Востока и Африки с целью вынудить сообщество снять санкции с республики. На границе двух стран погибли два человека — 20-летний мигрант из Сирии и польский солдат, который умер в результате несчастного случая. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не имеет никакого отношения к ситуации на границе Белоруссии и Польши. Те, кто заявляет о причастности России к этому, хотят перевести проблемы с больной головы на здоровую, добавил Путин.

Ранее по теме: Почему стреляют на польско-белорусской границе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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