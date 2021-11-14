Путин ответил на обвинения в причастности России к кризису с мигрантами

Ранее глава МИД Британии Элизабет Трасс заявила, что Россия несет ответственность за происходящее на польско-белорусской границе и должна «оказать давление на белорусские власти, с тем чтобы прекратить кризис и начать диалог». Представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на это высказывание напоминанием о вторжении Великобритании в Ирак. Пока Лондон не ответит за свои преступления, у его официальных представителей нет права кого бы то ни было обвинять, убеждена Захарова.