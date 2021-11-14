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Путин ответил на обвинения в причастности России к кризису с мигрантами

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин заявил, что обвинения в адрес России в миграционном кризисе на границе Белоруссии и Польши остаются на совести тех, кто их озвучивает, глава государства призвал страны заниматься внутренними проблемами. Такое заявление Путин сделал в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва Кремль. Путин».

«Послушайте, я уже сказал: мы абсолютно не имеем к этому никакого отношения, просто совсем! А почему кто-то об этом говорит? Ну, это на их совести. Это просто желание перевести проблемы с больной головы на здоровую», — сказал президент (цитата по «РИА Новости»).

Ранее глава МИД Британии Элизабет Трасс заявила, что Россия несет ответственность за происходящее на польско-белорусской границе и должна «оказать давление на белорусские власти, с тем чтобы прекратить кризис и начать диалог». Представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на это высказывание напоминанием о вторжении Великобритании в Ирак. Пока Лондон не ответит за свои преступления, у его официальных представителей нет права кого бы то ни было обвинять, убеждена Захарова.

Ранее по теме: Захарова напомнила о вторжении в Ирак после обвинения Лондона в миграционном кризисе

Ситуация с нелегальными мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась 8 ноября, когда многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе с Польшей в лесной полосе. В Евросоюзе обвинили Минск в организации каналов нелегальной миграции из стран Востока и Африки с целью вынудить сообщество снять санкции с республики. 

12 ноября минобороны Великобритании подтвердило отправку британских солдат на белорусско-польскую границу, чтобы определить, какую инженерную поддержку страна может оказать для разрешения ситуации на границе.

На границе двух стран погибли два человека — 20-летний мигрант из Сирии и польский солдат, который умер в результате несчастного случая.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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