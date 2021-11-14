Британия заявила о причастности России к кризису с мигрантами

«Мы стоим плечом к плечу не только с Польшей, которая принимает на себя основной удар этого постыдного рукотворного миграционного кризиса, но и с другими участниками Вишеградской четверки — Венгрией, Словакией и Чешской Республикой, а также с нашими друзьями в странах Балтии и на Украине», — добавила Трасс.