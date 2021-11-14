Британия заявила о причастности России к кризису с мигрантами
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс заявила, что Россия имеет прямое отношение к миграционному кризису на границе Белоруссии и Польши. По ее мнению, которое изложено в статье для The Telegraph, Россия здесь несет «явную ответственность».
«Они должны оказать давление на белорусские власти, чтобы они прекратили кризис и вступили в диалог», — сказала Трасс.
Белорусские власти используют «отчаявшихся мигрантов в качестве пешек» для дестабилизации региона, считает глава британского МИДа. Она напомнила, что британские военные помогут Польше укрепить границу с Белоруссией.
«Мы стоим плечом к плечу не только с Польшей, которая принимает на себя основной удар этого постыдного рукотворного миграционного кризиса, но и с другими участниками Вишеградской четверки — Венгрией, Словакией и Чешской Республикой, а также с нашими друзьями в странах Балтии и на Украине», — добавила Трасс.
Ситуация с нелегальными мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась 8 ноября, когда многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе с Польшей в лесной полосе. В Евросоюзе обвинили Минск в организации каналов нелегальной миграции из стран Востока и Африки с целью вынудить сообщество снять санкции с республики.
12 ноября минобороны Великобритании подтвердило отправку британских солдат на белорусско-польскую границу, чтобы определить, какую инженерную поддержку страна может оказать для разрешения ситуации на границе.