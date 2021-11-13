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Полиция обнаружила тело сирийца вблизи польско-белорусской границы

Ведомости

Вблизи с границей с Белоруссией полицейские Польши обнаружили тело 20-летнего гражданина Сирии. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщают ТАСС и «РИА Новости».

По данным полиции, погибшего нашли в лесной зоне, причина смерти сирийца пока не установлена. Тело передали в отдел судебной медицины для проведения вскрытия и определения причины смерти.

Также правоохранительные органы рассказали, что ночью в том же районе мигранты предприняли очередную попытку пересечь границу.

«Группа около 100 человек на белорусской стороне повредила заграждение. На место поехали несколько десятков полицейских. Люди с белорусской стороны, увидев полицейских, солдат и сотрудников погранохраны, убежали вглубь леса», — говорится в сообщении.

Ранее по теме: Группа мигрантов прорвалась из Белоруссии в Польшу

На этой неделе Польша увеличила количество военнослужащих на границе с Белоруссией до 15 000 человек, им помогают около 4000 пограничников и 2000 полицейских. Решение увеличить контингент было принято на фоне беспрецедентного наплыва нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются проникнуть на территорию Польши из Белоруссии.

Несколько тысяч беженцев разбили стихийный лагерь на белорусско-польской границе, периодически предпринимая попытки штурма заграждения. Ранее в пятницу несколько десятков мигрантов смогли прорваться из Белоруссии в Польшу на КПП «Брузги», все они были задержаны. В Варшаве обвиняют в организации миграционного кризиса Россию и Белоруссию, последние отрицают причастность и утверждают, что именно европейская политика привела к массовому исходу беженцев.  

12 ноября минобороны Великобритании официально подтвердило отправку британских солдат на белорусско-польскую границу.

Ирак заявил о прекращении прямого авиасообщения с Белоруссией на фоне ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе, сообщали «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя МИД Ирака Ахмада ас-Саххафа. Кроме того, МИД Ирака отозвал разрешение на работу белорусского почетного консула в Багдаде. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных