Полиция обнаружила тело сирийца вблизи польско-белорусской границы
Вблизи с границей с Белоруссией полицейские Польши обнаружили тело 20-летнего гражданина Сирии. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщают ТАСС и «РИА Новости».
По данным полиции, погибшего нашли в лесной зоне, причина смерти сирийца пока не установлена. Тело передали в отдел судебной медицины для проведения вскрытия и определения причины смерти.
Также правоохранительные органы рассказали, что ночью в том же районе мигранты предприняли очередную попытку пересечь границу.
«Группа около 100 человек на белорусской стороне повредила заграждение. На место поехали несколько десятков полицейских. Люди с белорусской стороны, увидев полицейских, солдат и сотрудников погранохраны, убежали вглубь леса», — говорится в сообщении.
На этой неделе Польша увеличила количество военнослужащих на границе с Белоруссией до 15 000 человек, им помогают около 4000 пограничников и 2000 полицейских. Решение увеличить контингент было принято на фоне беспрецедентного наплыва нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются проникнуть на территорию Польши из Белоруссии.
Несколько тысяч беженцев разбили стихийный лагерь на белорусско-польской границе, периодически предпринимая попытки штурма заграждения. Ранее в пятницу несколько десятков мигрантов смогли прорваться из Белоруссии в Польшу на КПП «Брузги», все они были задержаны. В Варшаве обвиняют в организации миграционного кризиса Россию и Белоруссию, последние отрицают причастность и утверждают, что именно европейская политика привела к массовому исходу беженцев.
12 ноября минобороны Великобритании официально подтвердило отправку британских солдат на белорусско-польскую границу.
Ирак заявил о прекращении прямого авиасообщения с Белоруссией на фоне ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе, сообщали «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя МИД Ирака Ахмада ас-Саххафа. Кроме того, МИД Ирака отозвал разрешение на работу белорусского почетного консула в Багдаде.