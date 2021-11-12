Группа мигрантов прорвалась из Белоруссии в Польшу
Несколько десятков мигрантов смогли прорваться из Белоруссии в Польшу на КПП «Брузги», сообщил «Sputnik Беларусь».
«Группа мигрантов прорвалась в Польшу несколько минут назад. Беженцы повредили ограждение из колючей проволоки у пункта пропуска "Брузги", польская полиция снимала все на видео», — говорится в Telegram-канале «Sputnik Беларусь».
Позднее факт прорыва подтвердило минобороны Польши в Twitter. «Мигранты пересекли пограничный переход в Кузнице с белорусской стороны. Они были задержаны польской армией, пограничной службой и полицией», — говорится в сообщении ведомства.
МИД Польши не исключил, что будут закрыты новые пункты пропуска через польско-белорусскую границу. Ранее Польша закрыла погранпереход в районе Кузницы. Польская сторона отметила, что это был предупредительный сигнал для Белоруссии, писал «Sputnik Беларусь». 10 ноября сообщалось, что двум большим группам мигрантов удалось попасть в страну из Белоруссии.
Ситуация с нелегальными мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась 8 ноября, когда многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе с Польшей в лесной полосе. Наплыв беженцев со стороны Белоруссии зафиксировали Польша, Латвия, Литва и Эстония. В Евросоюзе обвиняют Минск в организации каналов нелегальной миграции из стран Ближнего Востока и Африки с целью вынудить сообщество снять санкции с республики. Президент Белоруссии Александр Лукашенко летом объявил об ослаблении контроля за потоками нелегалов в ответ на европейские рестрикции.
Польша на этой неделе нарастила число военных на границе до 15 000, кроме того, там действуют 4000 пограничников и около 1500 полицейских. За последние сутки польские пограничники зафиксировали 599 попыток нелегального пересечения границы, правительство пригрозило полностью закрыть границу с Белоруссией.