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Общество

Группа мигрантов прорвалась из Белоруссии в Польшу

Ведомости

Несколько десятков мигрантов смогли прорваться из Белоруссии в Польшу на КПП «Брузги», сообщил «Sputnik Беларусь».

«Группа мигрантов прорвалась в Польшу несколько минут назад. Беженцы повредили ограждение из колючей проволоки у пункта пропуска "Брузги", польская полиция снимала все на видео», — говорится в Telegram-канале «Sputnik Беларусь». 

Позднее факт прорыва подтвердило минобороны Польши в Twitter. «Мигранты пересекли пограничный переход в Кузнице с белорусской стороны. Они были задержаны польской армией, пограничной службой и полицией», — говорится в сообщении ведомства.

МИД Польши не исключил, что будут закрыты новые пункты пропуска через польско-белорусскую границу. Ранее Польша закрыла погранпереход в районе Кузницы. Польская сторона отметила, что это был предупредительный сигнал для Белоруссии, писал «Sputnik Беларусь». 10 ноября сообщалось, что двум большим группам мигрантов удалось попасть в страну из Белоруссии.

Ситуация с нелегальными мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась 8 ноября, когда многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе с Польшей в лесной полосе. Наплыв беженцев со стороны Белоруссии зафиксировали Польша, Латвия, Литва и Эстония. В Евросоюзе обвиняют Минск в организации каналов нелегальной миграции из стран Ближнего Востока и Африки с целью вынудить сообщество снять санкции с республики. Президент Белоруссии Александр Лукашенко летом объявил об ослаблении контроля за потоками нелегалов в ответ на европейские рестрикции.

Польша на этой неделе нарастила число военных на границе до 15 000, кроме того, там действуют 4000 пограничников и около 1500 полицейских. За последние сутки польские пограничники зафиксировали 599 попыток нелегального пересечения границы, правительство пригрозило полностью закрыть границу с Белоруссией.

Ранее по теме: Две группы мигрантов смогли попасть в Польшу из Белоруссии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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