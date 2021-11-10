Две группы мигрантов смогли попасть в Польшу из Белоруссии
Две большие группы мигрантов смогли перейти границу и попасть на территорию Польши, сообщило «Польское радио» в городе Белосток.
Пресс-секретарь подляского отделения погранохраны Катажина Зданович рассказала, что в обоих случаях мигранты разрушали ограждение на границе и силой прорывались через него. По данным пограничников, группы состояли из нескольких десятков человек, которые перешли границу в районе местностей Бяловежа и Крынки. Некоторых мигрантов удалось вернуть на территорию Белоруссии, остальных разыскивают.
По информации радиостанции, ситуация в лагере мигрантов рядом с погранпереходом в Кузнице спокойная. »По данным польских служб, сегодня мигранты получали питание от белорусов. У иностранцев есть палатки, спальные мешки, а вечером они разжигают костры, чтобы согреться. За ними постоянно следят белорусские службы», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС). По оценкам польской погранохраны, с понедельника от 2000 до 4000 человек, которые хотят попасть на территорию ЕС, находятся в непосредственной близости от границы.
В июне этого года начал возрастать поток мигрантов, пересекающих границу Белоруссии и Евросоюза сначала через Литву, а затем Латвию, Польшу и Эстонию. 2 сентября Польша ввела на месяц чрезвычайное положение в двух приграничных с Белоруссией регионах. В пресс-службе президента Польши пояснили, что мера введена «в связи с особой угрозой безопасности граждан и общественному порядку, связанной с текущей ситуацией на государственной границе с Республикой Беларусь».
На днях в минобороны Польши сообщили, что на границе дежурят более 12 000 польских солдат. Позднее издание «Sputnik Беларусь» со ссылкой на белорусских пограничников сообщило, что большая группа мигрантов пересекла белорусско-польскую границу. Мигранты перерезали колючую проволоку на границе с Польшей и находятся в окрестностях польского пункта пропуска «Кузница».