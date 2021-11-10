Две группы мигрантов смогли попасть в Польшу из Белоруссии

По информации радиостанции, ситуация в лагере мигрантов рядом с погранпереходом в Кузнице спокойная. »По данным польских служб, сегодня мигранты получали питание от белорусов. У иностранцев есть палатки, спальные мешки, а вечером они разжигают костры, чтобы согреться. За ними постоянно следят белорусские службы», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС). По оценкам польской погранохраны, с понедельника от 2000 до 4000 человек, которые хотят попасть на территорию ЕС, находятся в непосредственной близости от границы.