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Общество

Две группы мигрантов смогли попасть в Польшу из Белоруссии

Ведомости

Две большие группы мигрантов смогли перейти границу и попасть на территорию Польши, сообщило «Польское радио» в городе Белосток. 

Пресс-секретарь подляского отделения погранохраны Катажина Зданович рассказала, что в обоих случаях мигранты разрушали ограждение на границе и силой прорывались через него. По данным пограничников, группы состояли из нескольких десятков человек, которые перешли границу в районе местностей Бяловежа и Крынки. Некоторых мигрантов удалось вернуть на территорию Белоруссии, остальных разыскивают. 

По информации радиостанции, ситуация в лагере мигрантов рядом с погранпереходом в Кузнице спокойная. »По данным польских служб, сегодня мигранты получали питание от белорусов. У иностранцев есть палатки, спальные мешки, а вечером они разжигают костры, чтобы согреться. За ними постоянно следят белорусские службы», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС). По оценкам польской погранохраны, с понедельника от 2000 до 4000 человек, которые хотят попасть на территорию ЕС, находятся в непосредственной близости от границы.

В июне этого года начал возрастать поток мигрантов, пересекающих границу Белоруссии и Евросоюза сначала через Литву, а затем Латвию, Польшу и Эстонию. 2 сентября Польша ввела на месяц чрезвычайное положение в двух приграничных с Белоруссией регионах. В пресс-службе президента Польши пояснили, что мера введена «в связи с особой угрозой безопасности граждан и общественному порядку, связанной с текущей ситуацией на государственной границе с Республикой Беларусь».

На днях в минобороны Польши сообщили, что на границе дежурят более 12 000 польских солдат. Позднее издание «Sputnik Беларусь» со ссылкой на белорусских пограничников сообщило, что большая группа мигрантов пересекла белорусско-польскую границу. Мигранты перерезали колючую проволоку на границе с Польшей и находятся в окрестностях польского пункта пропуска «Кузница».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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