Великобритания подтвердила отправку военных на границу Польши и Белоруссии
Минобороны Великобритании официально подтвердило отправку британских солдат на белорусско-польскую границу. Об этом говорится в сообщении министерства, которое опубликовано в Twitter.
«Небольшая группа британских военнослужащих была направлена, чтобы определить, какую инженерную поддержку мы можем оказать, чтобы разрешить ситуацию на границе с Белоруссией», — говорится в опубликованном заявлении британского оборонного ведомства.
О том, что британские солдаты могут прибыть на границу, ранее сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
Сегодня минобороны Белоруссии сообщило, что российские и белорусские десантники приступили к учениям в Гродненской области. В учениях задействованы в том числе тяжелые российские военно-транспортные самолеты Ил-76, а также вертолеты ВВС и войск ПВО Белоруссии. После высадки белорусские и российские десантники выполнили несколько учебно-боевых задач, в том числе захват и удержание плацдарма, поиск и уничтожение назначенных объектов, а также диверсионно-разведывательных групп противника и незаконных вооруженных формирований.
На этой неделе Польша увеличила количество военнослужащих на границе с Белоруссией до 15 000 человек, им помогают около 4000 пограничников и 2000 полицейских. Решение увеличить контингент (которое в Минске назвали не адекватным ситуации и похожим на создание ударных группировок войск) было принято на фоне беспрецедентного наплыва нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются проникнуть на территорию Польши из Белоруссии.
Несколько тысяч беженцев разбили стихийный лагерь на белорусско-польской границе, периодически предпринимая попытки штурма заграждения. Ранее в пятницу несколько десятков мигрантов смогли прорваться из Белоруссии в Польшу на КПП «Брузги», все они были задержаны. В Варшаве обвиняют в организации миграционного кризиса Россию и Белоруссию, последние отрицают причастность и утверждают, что именно европейская политика привела к массовому исходу беженцев.
На фоне очередного обострения отношений в Брюсселе рассматривают введение уже пятого пакета санкций против республики. Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил ограничить транзит российского газа в Европу по трубопроводу Ямал — Европа в случае, если рестрикции будут приняты. В Кремле ответили, что заявление не было согласовано с Москвой.