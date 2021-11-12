Великобритания подтвердила отправку военных на границу Польши и Белоруссии

Сегодня минобороны Белоруссии сообщило, что российские и белорусские десантники приступили к учениям в Гродненской области. В учениях задействованы в том числе тяжелые российские военно-транспортные самолеты Ил-76, а также вертолеты ВВС и войск ПВО Белоруссии. После высадки белорусские и российские десантники выполнили несколько учебно-боевых задач, в том числе захват и удержание плацдарма, поиск и уничтожение назначенных объектов, а также диверсионно-разведывательных групп противника и незаконных вооруженных формирований.