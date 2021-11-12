Десантники России и Белоруссии высадились в Гродненской области

На этой неделе несколько тысяч беженцев разбили стихийный лагерь на белорусско-польской границе, периодически предпринимая попытки штурма заграждения. Ранее в пятницу несколько десятков мигрантов смогли прорваться из Белоруссии в Польшу на КПП «Брузги», все они были задержаны. В Варшаве обвиняют в организации миграционного кризиса Россию и Белоруссию, последние отрицают причастность и утверждают, что именно европейская политика привела к массовому исходу беженцев.