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Десантники России и Белоруссии высадились в Гродненской области

Ведомости

Российские и белорусские десантники приступили к учениям в Гродненской области Белоруссии. Об этом сообщает минобороны республики.

«Сегодня на полигоне Гожский осуществляется высадка совместного тактического воздушного десанта от сил специальных операций ВС Республики Беларусь и Воздушно-десантных войск ВС Российской Федерации в составе сводной батальонной тактической группы», — говорится в заявлении министерства, которое объяснило внезапную проверку «наращиванием военной деятельности вблизи государственной границы» страны.

В учениях задействованы в том числе тяжелые российские военно-транспортные самолеты Ил-76, а также вертолеты ВВС и войск ПВО Белоруссии. После высадки белорусские и российские десантники выполнят несколько учебно-боевых задач, в том числе захват и удержание плацдарма, поиск и уничтожение назначенных объектов, а также диверсионно-разведывательных групп противника и незаконных вооруженных формирований, после чего вернутся в пункты постоянной дислокации.

На этой неделе Польша увеличила количество военнослужащих на границе с Белоруссией до 15 000 человек, им помогают около 4000 пограничников и 2000 полицейских. Решение увеличить контингент (которое в Минске назвали неадекватным ситуации и похожим на создание ударных группировок войск) было принято на фоне беспрецедентного наплыва нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются проникнуть на территорию Польши из Белоруссии.

На этой неделе несколько тысяч беженцев разбили стихийный лагерь на белорусско-польской границе, периодически предпринимая попытки штурма заграждения. Ранее в пятницу несколько десятков мигрантов смогли прорваться из Белоруссии в Польшу на КПП «Брузги», все они были задержаны. В Варшаве обвиняют в организации миграционного кризиса Россию и Белоруссию, последние отрицают причастность и утверждают, что именно европейская политика привела к массовому исходу беженцев.  

На фоне очередного обострения отношений в Брюсселе рассматривают введение уже пятого пакета санкций против республики. Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил ограничить транзит российского газа в Европу по трубопроводу Ямал — Европа в случае, если рестрикции будут приняты. В Кремле ответили, что заявление не было согласовано с Москвой.

Ранее по теме: Песков: Лукашенко не согласовывал заявление о приостановке транзита газа в ЕС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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