Песков: Лукашенко не согласовывал заявление о приостановке транзита газа в ЕС

Накануне Лукашенко заявил, что в случае введения санкций против Белоруссии республика может ограничить транзит российского газа на запад. Президент подчеркивал, что Белоруссия может закрыть транзит через свою территорию. «А если мы закроем транзит через Беларусь? Через Украину не пройдет: там российская граница закрыта. Через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда? Мы не должны, защищая свой суверенитет и независимость, останавливаться — ни перед чем», — подчеркнул он.