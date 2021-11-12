Песков: Лукашенко не согласовывал заявление о приостановке транзита газа в ЕС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не согласовывал с Кремлем заявление, что Белоруссия прекратит поставки российского газа в Европу, если ЕС введет санкции против республики, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет, они никак не согласованы. В данном случае да, это наш союзник, но это суверенное государство», — пояснил Песков.
Накануне Лукашенко заявил, что в случае введения санкций против Белоруссии республика может ограничить транзит российского газа на запад. Президент подчеркивал, что Белоруссия может закрыть транзит через свою территорию. «А если мы закроем транзит через Беларусь? Через Украину не пройдет: там российская граница закрыта. Через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда? Мы не должны, защищая свой суверенитет и независимость, останавливаться — ни перед чем», — подчеркнул он.
Ранее сегодня «РИА Новости» сообщили со ссылкой на данные немецкого газотранспортного оператора Gascade, что поставки газа по трубопроводу «Ямал — Европа», который проходит через территории Белоруссии и Польши в Германию, 12 ноября снизились на 40% по сравнению с предыдущим днем. По данным «Оператора ГТС Украины», поставки «Газпрома» через территорию страны держатся на уровне предыдущих двух дней: в заявках на прокачку указан максимальный объем в 109 млн куб. м в сутки.
10 ноября пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил, что из-за обострения ситуации с наплывом нелегальных мигрантов с востока страна рассматривает вопрос полного закрытия границы с Белоруссией. До этого глава МИД Австрии Михаэль Линхарт заявил, что возможные санкции ЕС против Белоруссии из-за ситуации на границе с Польшей могут затронуть авиакомпании. 9 ноября ЕС объявил о частичной приостановке действия соглашения об упрощении визового режима с Белоруссией.
В Евросоюзе обвиняют Минск в организации каналов нелегальной миграции из стран Ближнего Востока и Африки с целью вынудить сообщество снять санкции с республики. Президент Белоруссии летом объявил об ослаблении контроля за потоками нелегалов в ответ на европейские рестрикции.
При этом с начала года белорусско-польскую границу пытались пересечь более 30 000 мигрантов. По данным на 12 ноября, от трех до четырех тысяч человек разбили палаточный лагерь возле ограждения, некоторые из них прорвались на территорию Польши, но были задержаны или возвращены обратно на линию границы. Минск утверждал, что конечная цель мигрантов — Германия.