Захарова напомнила о вторжении в Ирак после обвинения Лондона в миграционном кризисе
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывания своей британской коллеги, которая заявила о причастности РФ к миграционному кризису в Европе.
Ранее глава МИД Британии Элизабет Трасс заявила, что Россия несет ответственность за происходящее на польско-белорусской границе и должна «оказать давление на белорусские власти, с тем чтобы прекратить кризис и начать диалог».
«Трасс считает, что этот миграционный кризис является «тщательно разработанным». Тщательно разработанным было вторжение Британии в Ирак. 45 000 британских солдат помогали США оккупировать эту страну, убивать ее граждан и разворовывать недра», — написала Захарова в Telegram.
По ее мнению, Британия несет ответственность за все, что происходит с тех пор в регионе: «гибель иракцев, разрушение государственности Ирака, нескончаемые потоки беженцев, появление ИГИЛ, гуманитарные катастрофы в этой части света».
Пока Лондон не ответит за свои преступления, у его официальных представителей нет права кого бы то ни было обвинять, убеждена представитель российского МИДа.
Ситуация с нелегальными мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась 8 ноября, когда многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе с Польшей в лесной полосе. В Евросоюзе обвинили Минск в организации каналов нелегальной миграции из стран Востока и Африки с целью вынудить сообщество снять санкции с республики.
12 ноября минобороны Великобритании подтвердило отправку британских солдат на белорусско-польскую границу, чтобы определить, какую инженерную поддержку страна может оказать для разрешения ситуации на границе.