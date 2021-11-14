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Политика

Захарова напомнила о вторжении в Ирак после обвинения Лондона в миграционном кризисе

Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывания своей британской коллеги, которая заявила о причастности РФ к миграционному кризису в Европе. 

Ранее глава МИД Британии Элизабет Трасс заявила, что Россия несет ответственность за происходящее на польско-белорусской границе и должна «оказать давление на белорусские власти, с тем чтобы прекратить кризис и начать диалог». 

«Трасс считает, что этот миграционный кризис является «тщательно разработанным». Тщательно разработанным было вторжение Британии в Ирак. 45 000 британских солдат помогали США оккупировать эту страну, убивать ее граждан и разворовывать недра», — написала Захарова в Telegram. 

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По ее мнению, Британия несет ответственность за все, что происходит с тех пор в регионе: «гибель иракцев, разрушение государственности Ирака, нескончаемые потоки беженцев, появление ИГИЛ, гуманитарные катастрофы в этой части света». 

Пока Лондон не ответит за свои преступления, у его официальных представителей нет права кого бы то ни было обвинять, убеждена представитель российского МИДа.

Ситуация с нелегальными мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась 8 ноября, когда многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе с Польшей в лесной полосе. В Евросоюзе обвинили Минск в организации каналов нелегальной миграции из стран Востока и Африки с целью вынудить сообщество снять санкции с республики. 

12 ноября минобороны Великобритании подтвердило отправку британских солдат на белорусско-польскую границу, чтобы определить, какую инженерную поддержку страна может оказать для разрешения ситуации на границе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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