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Путин прокомментировал угрозы Лукашенко перекрыть транзит газа в Европу

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ничего не говорил России о планах перекрыть транзит газа в Европу, заявил президент РФ Владимир Путин в программе «Москва. Кремль. Путин», передает телеграм-канал «Вестей».

Путин заявил, что не обсуждал этот вопрос с Лукашенко, а «перекрытие Белоруссией транзита газа в Европу будет нарушением нашего транзитного контракта». 

«Ну, я, честно говоря, об этом первый раз слышу, потому что вот я дважды разговаривал с Александром Григорьевичем за последнее время. Он мне ни разу об этом не сказал, даже не намекнул. Ну, он может, наверное. Хотя ничего хорошего в этом нет», — сказал президент России.

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Ранее Лукашенко заявил, что в случае введения санкций против Белоруссии республика может ограничить транзит российского газа на запад. 

«А если мы закроем транзит через Беларусь? Через Украину не пройдет: там российская граница закрыта. Через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда? Мы не должны, защищая свой суверенитет и независимость, останавливаться — ни перед чем», — подчеркнул он.

Президент Белоруссии не согласовывал с Кремлем заявление, что Белоруссия прекратит поставки российского газа в Европу, если ЕС введет санкции против республики, сообщил после этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Заявления Лукашенко прозвучали как ответ на угрозы польских властей. 10 ноября пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер сообщил, что польские власти допускают возможность полного закрытия границы между Польшей и Белоруссией из-за кризиса с беженцами с Ближнего Востока, которые попыталась пересечь белорусско-польскую границу. Вопрос о новых санкциях против Белоруссии в связи с этим власти ЕС рассмотрят 15 ноября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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