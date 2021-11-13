Путин прокомментировал угрозы Лукашенко перекрыть транзит газа в Европу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ничего не говорил России о планах перекрыть транзит газа в Европу, заявил президент РФ Владимир Путин в программе «Москва. Кремль. Путин», передает телеграм-канал «Вестей».
Путин заявил, что не обсуждал этот вопрос с Лукашенко, а «перекрытие Белоруссией транзита газа в Европу будет нарушением нашего транзитного контракта».
«Ну, я, честно говоря, об этом первый раз слышу, потому что вот я дважды разговаривал с Александром Григорьевичем за последнее время. Он мне ни разу об этом не сказал, даже не намекнул. Ну, он может, наверное. Хотя ничего хорошего в этом нет», — сказал президент России.
Ранее Лукашенко заявил, что в случае введения санкций против Белоруссии республика может ограничить транзит российского газа на запад.
«А если мы закроем транзит через Беларусь? Через Украину не пройдет: там российская граница закрыта. Через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда? Мы не должны, защищая свой суверенитет и независимость, останавливаться — ни перед чем», — подчеркнул он.
Президент Белоруссии не согласовывал с Кремлем заявление, что Белоруссия прекратит поставки российского газа в Европу, если ЕС введет санкции против республики, сообщил после этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Заявления Лукашенко прозвучали как ответ на угрозы польских властей. 10 ноября пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер сообщил, что польские власти допускают возможность полного закрытия границы между Польшей и Белоруссией из-за кризиса с беженцами с Ближнего Востока, которые попыталась пересечь белорусско-польскую границу. Вопрос о новых санкциях против Белоруссии в связи с этим власти ЕС рассмотрят 15 ноября.