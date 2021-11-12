Чем грозит Белоруссии перекрытие российского газопровода в ЕС

Угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко перекрыть газопровод Ямал – Европа в случае закрытия границ между его страной и входящими в ЕС Польшей и Литвой уже вызвали ответную реакцию в ЕС. «В вопросах поставок газа мы должны максимально использовать наши отношения со странами-поставщиками – государствами Африки, Норвегией, Россией, – и мы не позволим Лукашенко запугать нас своими угрозами», – заявил 11 ноября еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.