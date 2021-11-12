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Чем грозит Белоруссии перекрытие российского газопровода в ЕС

Но вероятность таких действий со стороны Лукашенко пока ничтожно мала, считают эксперты
Матвей Катков Глеб Мишутин
Газопровод Ямал – Европа проходит через территорию Белоруссии, поэтому технически прокачка газа по нему может быть остановлена по решению Минска / ALEXEY GROMOV / AFP

Угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко перекрыть газопровод Ямал – Европа в случае закрытия границ между его страной и входящими в ЕС Польшей и Литвой уже вызвали ответную реакцию в ЕС. «В вопросах поставок газа мы должны максимально использовать наши отношения со странами-поставщиками – государствами Африки, Норвегией, Россией, – и мы не позволим Лукашенко запугать нас своими угрозами», – заявил 11 ноября еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

Ранее в четверг Лукашенко заявил, что через Белоруссию идет магистральный экспортный газопровод Ямал – Европа, причем в последнее время объемы транзита газа из России на Запад значительно увеличились. «Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда?» – пригрозил Лукашенко.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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