Чем грозит Белоруссии перекрытие российского газопровода в ЕС

Чем грозит Белоруссии перекрытие российского газопровода в ЕСНо вероятность таких действий со стороны Лукашенко пока ничтожно мала, считают эксперты
Угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко перекрыть газопровод Ямал – Европа в случае закрытия границ между его страной и входящими в ЕС Польшей и Литвой уже вызвали ответную реакцию в ЕС. «В вопросах поставок газа мы должны максимально использовать наши отношения со странами-поставщиками – государствами Африки, Норвегией, Россией, – и мы не позволим Лукашенко запугать нас своими угрозами», – заявил 11 ноября еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.
Ранее в четверг Лукашенко заявил, что через Белоруссию идет магистральный экспортный газопровод Ямал – Европа, причем в последнее время объемы транзита газа из России на Запад значительно увеличились. «Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда?» – пригрозил Лукашенко.