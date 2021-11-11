На границе Белоруссии со странами ЕС образовались очереди из фур длиной до 25 км

На границе Белоруссии со странами ЕС образовались очереди из фур длиной до 25 кмМиграционный кризис затормозил автоперевозки между Россией и ЕС
Из ЕС на территорию Белоруссии и далее в Россию автотранспортом ввозится в общей сложности более 8 млн т грузов в год, говорит руководитель «ПЭК: Global» Сергей Сафонинков. Это высокотехнологичные товары, химическая продукция, детские товары, а из Белоруссии и России в Европу идут древесина, мебель, изделия из пластмассы, кровельные и облицовочные материалы. Операционный директор Gebruder Weiss Ильмир Файзуллин также упомянул идущие из России по этому маршруту каучук, резиновую крошку и продукты животноводства, а в Россию – запчасти, продовольствие и одежду. Сейчас, утверждает Сафонинков, транспортные компании уже предупреждают клиентов о задержках не менее трех дней. Если ситуация не разрешится, задержки могут увеличиться до 6–7 дней.
Белорусским маршрутом идут 80–90% товаров, следующих в ЦФО, а также транзитные отправки в Казахстан, говорит заместитель операционного директора по автомобильным перевозкам группы компаний AsstrA Виталий Еременко.
Падение транзита произошло на фоне последних инцидентов на белорусско-польской границе. 9 ноября группа нелегальных мигрантов численностью от 1500 (данные «БелТА») до 3000–4000 человек (данные правительства Польши) попыталась прорваться из Белоруссии на территорию Польши. Польские власти ранее приняли решение приостановить с 9 ноября работу КПП «Брузги – Кузница». По данным госпогранкомитета (ГПК) Белоруссии, с 5 ноября пропускная способность остальных КПП составляет от 75% до менее 48% возможной, только один переход смог выполнить договоренности по оформлению большегрузов.
Наплыв нелегальных мигрантов в Польшу, а также соседнюю Литву со стороны Белоруссии усилился с июня, когда ЕС наложил на Минск секторальные санкции. В ответ Минск вышел из договора о реадмиссии (в рамках которого репатриация незаконных мигрантов в ЕС осуществлялась за счет Белоруссии), а страну наводнили беженцы, в основном иракские курды, которые пытались прорваться в ЕС через Польшу и Литву. Евросоюз и пограничные с Белоруссией страны обвиняют Минск в причастности к этой волне миграции. Белоруссия же оправдывала введением санкций ЕС снижение контроля за миграцией, на который у нее теперь якобы нет «ни денег, ни силы» после выхода из программ восточного и трансграничного партнерства с Брюсселем.
В среду, 10 ноября, пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил, что из-за обострения ситуации с наплывом нелегальных мигрантов с востока страна рассматривает вопрос полного закрытия границы с Белоруссией. Перевозчики обсуждают возможность такого развития событий, пояснил «Ведомостям» старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Вадим Волобуев, но Варшава вряд ли решится перекрыть границу, поскольку этот маршрут грузового транзита важен и для ЕС в целом.
Впрочем, ситуация на границе уже крайне непростая. По словам Виталия Еременко из AsstrA, время ожидания на въезд в ЕС уже составляет от 30 часов до двух суток, а очередь достигает 25 км. Информацию о 25-километровой очереди подтвердил «Ведомостям» и Владимир Павловский, основатель и генеральный директор логистической платформы Cargotogo. Он уточнил, что такая ситуация наблюдается конкретно на КПП «Бобровники», другие очереди составляют от 15 км. Время перехода границы, по словам Павловского, сейчас составляет от 40 до 80 часов, каждый день простоя грузовика обходится компаниям в 500 евро. Евгений Дятлов, руководитель отдела закупок по перевозкам FM Logistic в России, добавил, что фуры стоят от одного до четырех дней в каждую сторону, и также подтвердил протяженность очередей до 25 км. Дятлов прогнозирует увеличение времени ожидания на КПП до четырех дней.
По словам Еременко, увеличение транзитного времени повлечет за собой финансовые потери. Маршрут, который обычно занимает семь дней, увеличивается до 10 или более суток. Транспортные компании понесут потери в оборачиваемости транспорта, соответственно, может возрасти и стоимость перевозок.
Как пояснил Еременко, кроме того, на белорусских дорогах на фоне движения потоков мигрантов появились дополнительные блокпосты, проверяющие машины, что замедляет движение. Ситуация, по его словам, постоянно меняется: с 10 ноября все машины перенаправлены с закрытого КПП «Брузги – Кузница» на другие переходы, но и там уже образовались огромные очереди.
Ильмир Файзуллин уточнил, что фуры идут на пока открытые КПП «Корощин – Козловичи» и «Бобровники – Берестовица». Большинство опрошенных «Ведомостями» представителей логистических компаний считают, что сейчас альтернативой является объездной маршрут через Латвию. Файзуллин также допустил, что фуры могут перенаправиться в ЕС через Украину, однако Киев ввел санкции против широкого спектра товаров, ввозимых из России, что затрудняет этот вариант.
Однако Дятлов отметил, что использование любых альтернативных белорусским КПП увеличивает километраж, кроме того, очереди с ожиданием до четырех дней начали образовываться уже и на латвийских КПП. Так, по словам Сафонинкова, маршрут Москва – Берлин составляет около 1800 км, а через Латвию – более 2100 км.
В то же время железнодорожные перевозки пока не пострадали. Как сообщил «Ведомостям» представитель РЖД, у компании сейчас нет проблем с транзитом грузов через Белоруссию, ситуация на данный момент «рабочая». Более того, объем грузовых перевозок продолжает расти. По словам собеседника, за январь – октябрь в сервисах «Объединенной транспортно-логистической компании – Евразийского железнодорожного альянса» («дочка» РЖД, «Белорусской железной дороги» и НК «Казахстан темир жолы»), координирующего перевозки через территорию Казахстана, России и Белоруссии, объем перевозок составил более 572 300 TEU (эквивалент 20-футового контейнера) – на 30,8% больше аналогичного периода 2020 г.
По словам директора «РТСБ-рус» Александра Баскакова, сейчас пограничный переход «Брузги – Кузница» закрыт только для пассажирских поездов, железнодорожный грузопоток еще идет. Однако на случай ухудшения ситуации, добавил Баскаков, для перевозимых из Китая в Европу по железной дороге грузов есть и альтернативные Белоруссии маршруты. Например, это мультимодальный маршрут Китай – ЕС через Калининград (станция Черняховск). Также, добавил Баскаков, используется маршрут через Батево (Украина) и Славков (Польша). В то же время исполнительный директор по мультимодальным перевозкам Rail Cargo Logistics-Rus Александр Сиверцев поделился с «Ведомостями», что, учитывая большие объемы отправок по железной дороге, закрытие или ограничение по любому погранпереходу может негативно повлиять на весь транзитный бизнес. По его словам, на данный момент для транзита используются все возможные маршруты, среди которых нет свободных и незагруженных.