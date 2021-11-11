На границе Белоруссии со странами ЕС образовались очереди из фур длиной до 25 км

Впрочем, ситуация на границе уже крайне непростая. По словам Виталия Еременко из AsstrA, время ожидания на въезд в ЕС уже составляет от 30 часов до двух суток, а очередь достигает 25 км. Информацию о 25-километровой очереди подтвердил «Ведомостям» и Владимир Павловский, основатель и генеральный директор логистической платформы Cargotogo. Он уточнил, что такая ситуация наблюдается конкретно на КПП «Бобровники», другие очереди составляют от 15 км. Время перехода границы, по словам Павловского, сейчас составляет от 40 до 80 часов, каждый день простоя грузовика обходится компаниям в 500 евро. Евгений Дятлов, руководитель отдела закупок по перевозкам FM Logistic в России, добавил, что фуры стоят от одного до четырех дней в каждую сторону, и также подтвердил протяженность очередей до 25 км. Дятлов прогнозирует увеличение времени ожидания на КПП до четырех дней.