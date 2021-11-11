Госсекретарь США предостерег Россию от повторения «ошибки 2014 года»
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что если Россия попытается повторить свои действия 2014 г. на Украине, это будет серьезной ошибкой. Такое заявление он сделал на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
«Мы обеспокоены тем, что Россия может допустить серьезную ошибку и попытаться вновь повторить то, что она сделала в 2014 г., когда она накопила силы вдоль границы, пересекла ее и проникла на суверенную украинскую территорию, и при этом ложно заявляла, что ее спровоцировали», — сказал Блинкен (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, все провокации на востоке Украины якобы исходят только от Москвы. «Мы озабочены сообщениями о необычной военной активности России на границе с Украиной», — отметил Блинкен. По его словам, Вашингтон «как всегда пристально следит за регионом и будет консультироваться с союзниками и партнерами». При этом Блинкен подчеркнул, что Вашингтону не ясны российские намерения. США, по его словам, поддерживают деэскалацию и дипломатическое урегулирование конфликта в Донбассе и хотят чаще проводить встречи стратегического диалога с Украиной.
1 ноября американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые предположительно указывают на стягивание российских войск и военной техники к украинской границе. В материале приводятся снимки бронетанковых частей, артиллерии и пехоты, якобы сделанные в понедельник, 1 ноября, компанией Maxar Technologies в районе Ельни в Смоленской области (граничит с Белоруссией, но от Украины отделяется Брянской областью).
31 октября The Washington Post также сообщила о переброске российских военных к границе с Украиной после проведения учений «Запад-2021», которые завершились 15 сентября. По данным украинских властей, российские военные не вывели технику из учебных центров у границы, а многие подразделения не вернулись в места постоянной дислокации, и в настоящее время в этом районе развернуто от 80 000 до 90 000 российских военнослужащих.
В понедельник в минобороны Украины опровергли эту информацию. Комментируя публикацию Politico, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобные материалы «некачественным вбросом» и призвал не обращать внимания на такие статьи. Он также заявил, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.