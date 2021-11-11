Госсекретарь США предостерег Россию от повторения «ошибки 2014 года»

По его словам, все провокации на востоке Украины якобы исходят только от Москвы. «Мы озабочены сообщениями о необычной военной активности России на границе с Украиной», — отметил Блинкен. По его словам, Вашингтон «как всегда пристально следит за регионом и будет консультироваться с союзниками и партнерами». При этом Блинкен подчеркнул, что Вашингтону не ясны российские намерения. США, по его словам, поддерживают деэскалацию и дипломатическое урегулирование конфликта в Донбассе и хотят чаще проводить встречи стратегического диалога с Украиной.