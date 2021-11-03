Песков ответил на заявление о военном присутствии России на границе с Украиной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Минобороны Украины, что, по данным главного управления разведки страны, у границ республики и в Донбассе находятся около 90 000 российских военнослужащих.
«Россия сохраняет военное присутствие на своей территории, там где считает это необходимым», — заявил Песков.
1 ноября американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые предположительно указывают на стягивание российских войск и военной техники к украинской границе. В материале приводятся снимки бронетанковых частей, артиллерии и пехоты, якобы сделанные в понедельник, 1 ноября, компанией Maxar Technologies в районе Ельни в Смоленской области (граничит с Белоруссией, но от Украины отделяется Брянской областью).
31 октября The Washington Post также сообщила о переброске российских военных к границе с Украиной после проведения учений «Запад-2021», которые завершились 15 сентября. По данным украинских властей, российские военные не вывели технику из учебных центров у границы, а многие подразделения не вернулись в места постоянной дислокации, и в настоящее время в этом районе развернуто от 80 000 до 90 000 российских военнослужащих. В понедельник в минобороны Украины опровергли эту информацию. Комментируя публикацию Politico, Песков назвал подобные материалы «некачественным вбросом» и призвал не обращать внимания на такие статьи.