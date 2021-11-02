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В Кремле назвали некачественным вбросом публикации о военных у «границ Украины»

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил низкое качество материалов о переброске российской военной техники в Смоленской области и призвал не обращать внимание на такие материалы. Об этом он сказал журналистам, комментируя публикацию издания Politico.

«Наверное качество этих публикаций даже не стоит комментировать и, в целом, на них не стоит обращать никакого внимания. Потому что там речь идет о границе с Украиной, показывают границу с Белоруссией и т.д. Само это качество лучшим образом свидетельствует о том, что не нужно тратить время на знакомство с такими некачественными вбросами», — сказал Песков.

Ранее американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые предположительно указывают на стягивание российских войск и военной техники к украинской границе. В материале приводятся снимки бронетанковых частей, артиллерии и пехоты, якобы сделанные в понедельник, 1 ноября, компанией Maxar Technologies в районе Ельни в Смоленской области (граничит с Белоруссией, но от Украины отделяется Брянской областью).

«Наверное, это то, что по-прежнему все-таки передвижение какой-то нашей военной техники или армейских подразделений по территории Российской Федерации — это исключительно наше дело. Россия никогда никому не угрожала, не угрожает и не представляет ни для кого опасности. Но Россия – это страна, которая на фоне достаточно агрессивных экспрессионистских тенденций, особенно со стороны НАТО и ряда других стран, всегда принимала и будет дальше принимать меры по обеспечению своей собственной безопасности», — добавил представитель Кремля.

31 октября The Washington Post также сообщила о переброске российских военных к границе с Украиной после проведения учений «Запад-2021», которые завершились 15 сентября. По данным украинских властей, российские военные не вывели технику из учебных центров у границы, а многие подразделения не вернулись в места постоянной дислокации, и в настоящее время в этом районе развернуто от 80 000 до 90 000 российских военнослужащих. В понедельник в минобороны Украины опровергли эту информацию.

Ранее по теме: Politico сообщило о переброске российских танков к «границам Украины»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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