В Кремле назвали некачественным вбросом публикации о военных у «границ Украины»

«Наверное, это то, что по-прежнему все-таки передвижение какой-то нашей военной техники или армейских подразделений по территории Российской Федерации — это исключительно наше дело. Россия никогда никому не угрожала, не угрожает и не представляет ни для кого опасности. Но Россия – это страна, которая на фоне достаточно агрессивных экспрессионистских тенденций, особенно со стороны НАТО и ряда других стран, всегда принимала и будет дальше принимать меры по обеспечению своей собственной безопасности», — добавил представитель Кремля.