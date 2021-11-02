Politico сообщило о переброске российских танков к «границам Украины»

В воскресенье The Washington Post также сообщила о переброске российских военных к границе с Украиной после проведения учений «Запад-2021», которые завершились 15 сентября. По данным украинских властей, российские военные не вывели технику из учебных центров у границы, а многие подразделения не вернулись в места постоянной дислокации, и в настоящее время в этом районе развернуто от 80 000 до 90 000 российских военнослужащих. В понедельник в минобороны Украины опровергли эту информацию.