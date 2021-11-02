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Politico сообщило о переброске российских танков к «границам Украины»

Ведомости

Американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые предположительно указывают на стягивание российских войск и военной техники к украинской границе.

«Новые коммерческие спутниковые фото, снятые в понедельник, подтверждают недавние сообщения, что Россия вновь массированно размещает военных и оборудование на границе с Украиной», — говорится в статье.

При этом в материале приводятся снимки бронетанковых частей, артиллерии и пехоты, якобы сделанные в понедельник, 1 ноября, компанией Maxar Technologies в районе Ельни в Смоленской области (граничит с Белоруссией, но от Украины отделяется Брянской областью).

Кроме того, Politico со ссылкой на данные британского издательства по военной тематике Jane’s утверждает, что техника из состава 4-й танковой дивизии России размещена вокруг Брянска и Курска, находящихся близко к украинской границе. Подразделения оснащены боевыми танками Т-80У и самоходными артиллерийскими установками. По данным Jane’s, в этом же районе была замечена техника 1-й гвардейской танковой армии, чье размещение «явно отклоняется от стандартной схемы обучения», которое обычно проводится под Москвой.

В воскресенье The Washington Post также сообщила о переброске российских военных к границе с Украиной после проведения учений «Запад-2021», которые завершились 15 сентября. По данным украинских властей, российские военные не вывели технику из учебных центров у границы, а многие подразделения не вернулись в места постоянной дислокации, и в настоящее время в этом районе развернуто от 80 000 до 90 000 российских военнослужащих. В понедельник в минобороны Украины опровергли эту информацию. 

Сообщения о передвижениях российских войск появились на фоне очередного обострения в регионе после того, как Украина на прошлой неделе применила в Донбассе ударный беспилотник. В Киеве заявили, что это произошло в ответ на обстрел ополченцами позиций украинских войск возле села Гранитное, в результате которого погиб один военнослужащий. Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Украину в попытке спровоцировать «силовые действия» со стороны России.

В последний раз Россия стягивала войска к украинской границе в марте 2021 г. Тогда рост числа военнослужащих на границе в Москве объяснили учениями, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается создать на границе «атмосферу угрозы». 22 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ о возвращении войск с учений.

Ранее по теме: На Украине опровергли сообщения о наращивании российских войск у границы

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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