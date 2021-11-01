На Украине опровергли сообщения о наращивании российских войск у границы
Информация о наращивании группировок вооруженных сил России возле украинской границы не соответствует действительности, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на минобороны Украины.
«По данным Главного управления разведки министерства обороны Украины, по состоянию на 1 ноября 2021 г. дополнительная переброска российских подразделений, вооружения и военной техники к государственной границе с Украиной не зафиксирована», — сообщает пресс-служба военного ведомства.
Ранее газета The Washington Post сообщила, что официальные лица в США и странах Европы анонимно рассказали о беспокойстве в связи с передвижением российских войск у украинской границы, которое возобновилось после ужесточения позиции Кремля в отношении Украины. В статье также говорится о появившихся в соцсетях видеороликах, в которых показаны российские военные эшелоны и колонны, перевозящие технику, включая танки и ракеты, на юг и запад России.
Помимо этого в материале газеты отмечается, что продолжающийся конфликт в Донбассе вступает в новую стадию. 26 октября украинские военные подтвердили, что они использовали дрон турецкого производства, Киев впервые применил эту технологию в бою, что вызвало критику Москвы.