На Украине опровергли сообщения о наращивании российских войск у границы

Ранее газета The Washington Post сообщила, что официальные лица в США и странах Европы анонимно рассказали о беспокойстве в связи с передвижением российских войск у украинской границы, которое возобновилось после ужесточения позиции Кремля в отношении Украины. В статье также говорится о появившихся в соцсетях видеороликах, в которых показаны российские военные эшелоны и колонны, перевозящие технику, включая танки и ракеты, на юг и запад России.