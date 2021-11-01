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На Украине опровергли сообщения о наращивании российских войск у границы

Ведомости

Информация о наращивании группировок вооруженных сил России возле украинской границы не соответствует действительности, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на минобороны Украины.

«По данным Главного управления разведки министерства обороны Украины, по состоянию на 1 ноября 2021 г. дополнительная переброска российских подразделений, вооружения и военной техники к государственной границе с Украиной не зафиксирована», — сообщает пресс-служба военного ведомства.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что официальные лица в США и странах Европы анонимно рассказали о беспокойстве в связи с передвижением российских войск у украинской границы, которое возобновилось после ужесточения позиции Кремля в отношении Украины. В статье также говорится о появившихся в соцсетях видеороликах, в которых показаны российские военные эшелоны и колонны, перевозящие технику, включая танки и ракеты, на юг и запад России.

Помимо этого в материале газеты отмечается, что продолжающийся конфликт в Донбассе вступает в новую стадию. 26 октября украинские военные подтвердили, что они использовали дрон турецкого производства, Киев впервые применил эту технологию в бою, что вызвало критику Москвы.

Ранее по теме: WP: США и Европа обеспокоены наращиванием войск России у границы с Украиной

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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