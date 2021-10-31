WP: США и Европа обеспокоены наращиванием войск России у границы с Украиной
Официальные лица в США и странах Европы анонимно рассказали о беспокойстве в связи с передвижением российских войск у украинской границы, которое возобновилось после ужесточения позиции Кремля в отношении Украины, сообщает The Washington Post.
В статье говорится о появившихся в соцсетях видеороликах, в которых показаны российские военные эшелоны и колонны, перевозящие технику, включая танки и ракеты, на юг и запад России.
По словам директора программы изучения России некоммерческой аналитической группы CNA из Вирджинии Майкла Кофмана, спутниковые снимки показывают, что силы 41-й общевойсковой армии России, обычно базирующиеся в Новосибирске, не вернулись в Сибирь после российско-белорусских военных учений «Запад-2021», а вместо этого соединились с другими российскими войсками у границы с Украиной.
Также технику в сторону Украины перебрасывает элитное подразделение, базирующееся под Москвой. По оценке секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, вокруг украинской границы сосредоточено от 80 000 до 90 000 российский военных, не считая десятков тысяч, дислоцированных в Крыму.
Президент России Владимир Путин и другие российские чиновники последнее время говорили, что расширение деятельности НАТО на Украине представляет собой «красную черту» для Москвы, сообщили источники WP.
В статье также отмечается, что продолжающийся конфликт в Донбассе вступает в новую стадию. 26 октября украинские военные подтвердили, что они использовали дрон турецкого производства, Киев впервые применил эту технологию в бою, что вызвало протесты Москвы.
Последние действия властей Украины говорят о планах Киева вернуть Донбасс военным путем, заявила после этого официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, поставки западными странами вооружений и боеприпасов, развертывание военно-тренировочных миссий на территории Украины придают уверенности Киеву в возможности силового решения конфликта в Донбассе. Захарова призвала западные страны, которые поставляют Украине оружие, в том числе США, Германию и Францию, «прекратить поощрять милитаризацию страны и использовать свое влияние, чтобы вернуть Киев на путь достижения прочного мира в Донбассе политико-дипломатическими средствами».