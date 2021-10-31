WP: США и Европа обеспокоены наращиванием войск России у границы с Украиной

По ее словам, поставки западными странами вооружений и боеприпасов, развертывание военно-тренировочных миссий на территории Украины придают уверенности Киеву в возможности силового решения конфликта в Донбассе. Захарова призвала западные страны, которые поставляют Украине оружие, в том числе США, Германию и Францию, «прекратить поощрять милитаризацию страны и использовать свое влияние, чтобы вернуть Киев на путь достижения прочного мира в Донбассе политико-дипломатическими средствами».