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WP: США и Европа обеспокоены наращиванием войск России у границы с Украиной

Ведомости

Официальные лица в США и странах Европы анонимно рассказали о беспокойстве в связи с передвижением российских войск у украинской границы, которое возобновилось после ужесточения позиции Кремля в отношении Украины, сообщает The Washington Post.

В статье говорится о появившихся в соцсетях видеороликах, в которых показаны российские военные эшелоны и колонны, перевозящие технику, включая танки и ракеты, на юг и запад России. 

По словам директора программы изучения России некоммерческой аналитической группы CNA из Вирджинии Майкла Кофмана, спутниковые снимки показывают, что силы 41-й общевойсковой армии России, обычно базирующиеся в Новосибирске, не вернулись в Сибирь после российско-белорусских военных учений «Запад-2021», а вместо этого соединились с другими российскими войсками у границы с Украиной. 

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Также технику в сторону Украины перебрасывает элитное подразделение, базирующееся под Москвой. По оценке секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, вокруг украинской границы сосредоточено от 80 000 до 90 000 российский военных, не считая десятков тысяч, дислоцированных в Крыму.

Президент России Владимир Путин и другие российские чиновники последнее время говорили, что расширение деятельности НАТО на Украине представляет собой «красную черту» для Москвы, сообщили источники WP.

В статье также отмечается, что продолжающийся конфликт в Донбассе вступает в новую стадию. 26 октября украинские военные подтвердили, что они использовали дрон турецкого производства, Киев впервые применил эту технологию в бою, что вызвало протесты Москвы.

Последние действия властей Украины говорят о планах Киева вернуть Донбасс военным путем, заявила после этого официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, поставки западными странами вооружений и боеприпасов, развертывание военно-тренировочных миссий на территории Украины придают уверенности Киеву в возможности силового решения конфликта в Донбассе. Захарова призвала западные страны, которые поставляют Украине оружие, в том числе США, Германию и Францию, «прекратить поощрять милитаризацию страны и использовать свое влияние, чтобы вернуть Киев на путь достижения прочного мира в Донбассе политико-дипломатическими средствами». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных