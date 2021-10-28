Захарова заявила о планах Украины инициировать силовой захват Донбасса
Последние действия властей Украины говорят о планах Киева вернуть Донбасс военным путем, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.
«Складывается впечатление, что Киев сознательно заводит переговоры в контактной группе в тупик, чтобы развязать себе руки для возвращения Донбасса военным путем», — отметила Захарова (цитата по «Интерфаксу»).
По ее словам, поставки западными странами вооружений и боеприпасов, развертывание военно-тренировочных миссий на территории Украины придает уверенности Киеву в возможности силового решения конфликта в Донбассе. Захарова призвала западные страны, которые поставляют Украине оружие, в том числе США, Германию и Францию, «прекратить поощрять милитаризацию страны и использовать свое влияние, чтобы вернуть Киев на путь достижения прочного мира в Донбассе политико-дипломатическими средствами».
Во вторник, 26 октября, генштаб вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил о применении военными турецкого ударного беспилотника Bayraktar в Донбассе. По словам генштаба, это произошло в ответ на обстрел позиций ВСУ батареей гаубиц Д-30, в результате которого один солдат погиб и еще один был ранен. Как заявили военные, Украина потребовала прекратить огонь через Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ. После того как это требование не было выполнено, дрон управляемой бомбой якобы уничтожил одну пушку, о человеческих жертвах не сообщалось. В Киеве подчеркнули, что аппарат не пересекал линию разграничения. В МИД России в ответ на инцидент заявили о начале проверки информации, при этом Москва обвинила Украину в игнорировании просьб прояснить ситуацию.
Украина закупила турецкие беспилотники Bayraktar TB2 еще в 2019 г. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, они нужны Киеву для «сдерживания» России и защиты своей территории в случае ее агрессии. В конце сентября Украина и компания-производитель дронов Bayraktar подписали меморандум о строительстве в Киевской области совместного центра по обслуживанию и модернизации аппаратов.