Посол Украины раскритиковал реакцию Германии на применение дрона в Донбассе
Посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал реакцию Берлина на использованию украинскими военными ударного беспилотника в Донбассе.
Дипломат также призвал правительство Германии «удвоить свои посреднические усилия», чтобы созвать саммит в нормандском формате в Берлине и «поставить Москву на место».
Его заявление прозвучало в ответ на комментарии МИД Германии, который накануне обвинил все стороны вооруженного конфликта на Украине в применении дронов, напомнив, что по минским соглашениям это могут делать только наблюдатели ОБСЕ. Ведомство также призвало к деэскалации обстановки.
Во вторник, 26 октября, генштаб вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил о применении военными турецкого ударного беспилотника Bayraktar в Донбассе. По словам генштаба, это произошло в ответ на обстрел позиций ВСУ батареей гаубиц Д-30, в результате которого один солдат погиб и еще один был ранен. Как заявили военные, Украина потребовала прекратить огонь через Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ. После того, как это требование не было выполнено, дрон управляемой бомбой якобы уничтожил одну пушку, о человеческих жертвах не сообщалось. В Киеве подчеркнули, что аппарат не пересекал линию разграничения. В МИД России в ответ на инцидент заявили о начале проверки информации, при этом Москва обвинила Украину в игнорировании просьб прояснить ситуацию.
Украина закупила турецкие беспилотники Bayraktar TB2 еще в 2019 г. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, они нужны Киеву для «сдерживания» России и защиты своей территории в случае ее агрессии. В конце сентября Украина и компания-производитель дронов Bayraktar подписали меморандум о строительстве в Киевской области совместного центра по обслуживанию и модернизации аппаратов.