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Посол Украины раскритиковал реакцию Германии на применение дрона в Донбассе

Ведомости

Посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал реакцию Берлина на использованию украинскими военными ударного беспилотника в Донбассе.

«Украинская сторона решительно отвергает сегодняшнее предупреждение министерства иностранных дел (Германии. — Ведомости)», — сказал Мельник в интервью газете BILD, добавив, что Украина имеет «законное право на самооборону».

Дипломат также призвал правительство Германии «удвоить свои посреднические усилия», чтобы созвать саммит в нормандском формате в Берлине и «поставить Москву на место».

Его заявление прозвучало в ответ на комментарии МИД Германии, который накануне обвинил все стороны вооруженного конфликта на Украине в применении дронов, напомнив, что по минским соглашениям это могут делать только наблюдатели ОБСЕ. Ведомство также призвало к деэскалации обстановки.

Во вторник, 26 октября, генштаб вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил о применении военными турецкого ударного беспилотника Bayraktar в Донбассе. По словам генштаба, это произошло в ответ на обстрел позиций ВСУ батареей гаубиц Д-30, в результате которого один солдат погиб и еще один был ранен. Как заявили военные, Украина потребовала прекратить огонь через Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ. После того, как это требование не было выполнено, дрон управляемой бомбой якобы уничтожил одну пушку, о человеческих жертвах не сообщалось. В Киеве подчеркнули, что аппарат не пересекал линию разграничения. В МИД России в ответ на инцидент заявили о начале проверки информации, при этом Москва обвинила Украину в игнорировании просьб прояснить ситуацию.

Украина закупила турецкие беспилотники Bayraktar TB2 еще в 2019 г. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, они нужны Киеву для «сдерживания» России и защиты своей территории в случае ее агрессии. В конце сентября Украина и компания-производитель дронов Bayraktar подписали меморандум о строительстве в Киевской области совместного центра по обслуживанию и модернизации аппаратов.

Ранее по теме: Грызлов обвинил Киев в отказе прояснить ситуацию с применением турецкого БПЛА

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных