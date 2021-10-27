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Лавров заявил о перепроверке данных о беспилотнике Bayraktar в Донбассе

Ведомости

Российская сторона проверяет информацию о применении Украиной турецкого беспилотника Bayraktar в Донбассе, сообщил на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы сейчас эту информацию перепроверяем. Из последних заявлений, которыми изобилует киевская власть, очень трудно разобрать, где правда, а где вымысел», — сказал Лавров (цитата по ТАСС).

В конце сентября министр обороны Украины Андрей Таран и гендиректор турецкой компании Bayraktar Халук Байрактар в присутствии президента Владимира Зеленского подписали меморандум о сотрудничестве. Тогда же стало известно, что в Киевской области построят центр по обслуживанию беспилотников Bayraktar.

26 октября украинский «5 канал» сообщил, что войска Украины впервые использовали беспилотники Bayraktar на территории Донбасса. 

После сообщений о том, что Украина приобрела турецкие беспилотники, Лавров рекомендовал всем ответственным странам, в том числе и Турции, проанализировать воинственные заявления Киева. В начале апреля президенты Украины Владимир Зеленский и Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры, по итогам которых Эрдоган заявил, что сотрудничество Анкары и Киева в области оборонной промышленности не направлено против третьих стран.

Bayraktar TB2 — ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета. Вооруженный дрон способен находиться в воздухе от 12 до 24 часов и поражать цели на расстоянии до 8 км, говорится в материале «Военного обозрения».

Ранее по теме: СМИ сообщили о применении турецких беспилотников на Донбассе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных