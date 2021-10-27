Лавров заявил о перепроверке данных о беспилотнике Bayraktar в Донбассе

После сообщений о том, что Украина приобрела турецкие беспилотники, Лавров рекомендовал всем ответственным странам, в том числе и Турции, проанализировать воинственные заявления Киева. В начале апреля президенты Украины Владимир Зеленский и Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры, по итогам которых Эрдоган заявил, что сотрудничество Анкары и Киева в области оборонной промышленности не направлено против третьих стран.