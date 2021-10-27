Лавров заявил о перепроверке данных о беспилотнике Bayraktar в Донбассе
Российская сторона проверяет информацию о применении Украиной турецкого беспилотника Bayraktar в Донбассе, сообщил на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Мы сейчас эту информацию перепроверяем. Из последних заявлений, которыми изобилует киевская власть, очень трудно разобрать, где правда, а где вымысел», — сказал Лавров (цитата по ТАСС).
В конце сентября министр обороны Украины Андрей Таран и гендиректор турецкой компании Bayraktar Халук Байрактар в присутствии президента Владимира Зеленского подписали меморандум о сотрудничестве. Тогда же стало известно, что в Киевской области построят центр по обслуживанию беспилотников Bayraktar.
26 октября украинский «5 канал» сообщил, что войска Украины впервые использовали беспилотники Bayraktar на территории Донбасса.
После сообщений о том, что Украина приобрела турецкие беспилотники, Лавров рекомендовал всем ответственным странам, в том числе и Турции, проанализировать воинственные заявления Киева. В начале апреля президенты Украины Владимир Зеленский и Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры, по итогам которых Эрдоган заявил, что сотрудничество Анкары и Киева в области оборонной промышленности не направлено против третьих стран.
Bayraktar TB2 — ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета. Вооруженный дрон способен находиться в воздухе от 12 до 24 часов и поражать цели на расстоянии до 8 км, говорится в материале «Военного обозрения».