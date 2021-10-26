СМИ сообщили о применении турецких беспилотников на Донбассе
Украинские военные впервые использовали турецкие ударные беспилотники на территории Донбасса, сообщил украинский «5 канал».
«Вооруженные силы Украины впервые использовали ударные дроны турецкого производства Bayraktar TB2 на востоке Украины», — говорится в сообщении телеканала.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров рекомендовал всем ответственным странам, в том числе и Турции, проанализировать воинственные заявления Киева. Обращение прозвучало на фоне сообщений, что Украина приобрела турецкие ударные беспилотники Bayraktar.
В начале апреля президенты Украины Владимир Зеленский и Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры, по итогам которых Эрдоган, что сотрудничество Анкары и Киева в области оборонной промышленности не направлено против третьих стран.