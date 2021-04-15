Захарова напомнила Турции о просьбе Лаврова не подпитывать милитаризм в Киеве

«Мы надеемся, что предостережение было услышано», — сказала Захарова, добавив, что Россия регулярно обменивается мнениями с турецкими партнерами по вопросам международной и региональной повесток дня. По ее словам, Россия подчеркивает необходимость воздерживаться от шагов в сфере военно-технического сотрудничества, которые могли бы спровоцировать ухудшение обстановки в Донбассе.