Захарова напомнила Турции о просьбе Лаврова не подпитывать милитаризм в Киеве
Россия надеется, что в Турции услышали призыв российского министра иностранных дел Сергея Лаврова проанализировать заявления Киева и не подпитывать милитаристские настроения украинских властей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
«Мы надеемся, что предостережение было услышано», — сказала Захарова, добавив, что Россия регулярно обменивается мнениями с турецкими партнерами по вопросам международной и региональной повесток дня. По ее словам, Россия подчеркивает необходимость воздерживаться от шагов в сфере военно-технического сотрудничества, которые могли бы спровоцировать ухудшение обстановки в Донбассе.
Ранее Лавров рекомендовал всем ответственным странам, в том числе и Турции, проанализировать воинственные заявления Киева. Обращение прозвучало на фоне сообщений, что Украина приобрела турецкие ударные беспилотники Bayraktar, передает «РИА Новости».
Лавров также высказывал обеспокоенность эскалацией конфликта на Украине в разговоре с председателем ОБСЕ, главой МИД Швеции Анн Линде.