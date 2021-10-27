Грызлов обвинил Киев в отказе прояснить ситуацию с применением турецкого БПЛА

«Одним из вопросов на заседании Контактной группы было обсуждение вчерашних публикаций украинских военнослужащих о боевом применении БПЛА «Байрактар» на Донбассе... Настоятельные просьбы представителей Донбасса прояснить ситуацию и четко подтвердить или опровергнуть факт использования Украиной БПЛА в нарушение Минских соглашений и договоренностей о Мерах по усилению перемирия были проигнорированы украинской делегацией», — сказал Грызлов журналистам по итогам заседания контактной группы.