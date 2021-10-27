Грызлов обвинил Киев в отказе прояснить ситуацию с применением турецкого БПЛА
Украина на встрече Трехсторонней контактной группы проигнорировала просьбы представителей непризнанных Донецкой и Луганской народных республик прояснить ситуацию с применением беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Байрактар», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на полномочного представителя РФ в контактной группе Бориса Грызлова.
«Одним из вопросов на заседании Контактной группы было обсуждение вчерашних публикаций украинских военнослужащих о боевом применении БПЛА «Байрактар» на Донбассе... Настоятельные просьбы представителей Донбасса прояснить ситуацию и четко подтвердить или опровергнуть факт использования Украиной БПЛА в нарушение Минских соглашений и договоренностей о Мерах по усилению перемирия были проигнорированы украинской делегацией», — сказал Грызлов журналистам по итогам заседания контактной группы.
Он также подчеркнул, что представители Украины сначала «подтверждали факт задействования БПЛА на Донбассе и наличие соответствующего приказа главнокомандующего Вооруженных сил Украины», однако ближе к концу заседания «стало известно об опровержении в СМИ министром обороны Украины Андреем Тараном факта боевого применения БПЛА "Байрактар"».
Само заседание Грызлов охарактеризовал как «одно из самых напряженных и сложных за все время нашей работы».
Ранее о применении военными Украины турецких беспилотников на территории Донбасса сообщил украинский «5 канал». Bayraktar TB2 — ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета. Вооруженный дрон способен находиться в воздухе от 12 до 24 часов и поражать цели на расстоянии до 8 км.
В начале апреля президенты Украины Владимир Зеленский и Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры, по итогам которых Эрдоган заявил, что сотрудничество Анкары и Киева в области оборонной промышленности не направлено против третьих стран. До этого Украина приобрела данные БПЛА у Турции.