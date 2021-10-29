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Зеленский объяснил использование беспилотника Bayraktar в Донбассе

Ведомости

Применение беспилотника Bayraktar властями Украины в Донбассе не говорит о начале наступательных действий украинской армии, это был ответ на действия «противника», заявил президент Украины Владимир Зеленский. 

«Мы не наступаем, мы отвечаем в соответствии с теми договоренностями о режиме прекращения огня. Именно в этом формате и будет продолжать действовать Украина», — заявил Зеленский (цитата по «РИА Новости»). По его словам, БПЛА и другое оружие на Украине используется «именно для защиты». Зеленский подчеркнул, что, когда украинская армия «чувствует», что нужно защищать свою землю, она так и делает.

Во вторник, 26 октября, генштаб вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил о применении военными турецкого ударного беспилотника Bayraktar в Донбассе. Согласно сообщению генштаба, это произошло в ответ на обстрел позиций ВСУ батареей гаубиц Д-30, в результате которого один солдат погиб и еще один был ранен. Как заявили военные, Украина потребовала прекратить огонь через Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ. После того как это требование не было выполнено, дрон управляемой бомбой якобы уничтожил одну пушку, о человеческих жертвах не сообщалось. В Киеве подчеркнули, что аппарат не пересекал линию разграничения. В МИД России в ответ на инцидент заявили о начале проверки информации, при этом Москва обвинила Украину в игнорировании просьб прояснить ситуацию.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что последние действия украинских властей говорят о планах Киева вернуть Донбасс военным путем. 

Украина закупила турецкие беспилотники Bayraktar TB2 еще в 2019 г. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, они нужны Киеву для «сдерживания» России и защиты своей территории в случае ее агрессии. В конце сентября Украина и компания-производитель дронов Bayraktar подписали меморандум о строительстве в Киевской области совместного центра по обслуживанию и модернизации аппаратов.

Ранее по теме: Грызлов обвинил Киев в отказе прояснить ситуацию с применением турецкого БПЛА
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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