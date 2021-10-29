Зеленский объяснил использование беспилотника Bayraktar в Донбассе

Во вторник, 26 октября, генштаб вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил о применении военными турецкого ударного беспилотника Bayraktar в Донбассе. Согласно сообщению генштаба, это произошло в ответ на обстрел позиций ВСУ батареей гаубиц Д-30, в результате которого один солдат погиб и еще один был ранен. Как заявили военные, Украина потребовала прекратить огонь через Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ. После того как это требование не было выполнено, дрон управляемой бомбой якобы уничтожил одну пушку, о человеческих жертвах не сообщалось. В Киеве подчеркнули, что аппарат не пересекал линию разграничения. В МИД России в ответ на инцидент заявили о начале проверки информации, при этом Москва обвинила Украину в игнорировании просьб прояснить ситуацию.