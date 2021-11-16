WP: США планируют дипломатический бойкот зимней Олимпиады в Пекине
Администрация президента США Джо Байдена намерена объявить дипломатический бойкот зимним Олимпийским играм, которые пройдут в Пекине в 2022 г. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.
По информации газеты, администрация еще прорабатывает технические детали решения, но его планируется объявить до конца ноября. Бойкот не повлияет на участие в Олимпиаде американских спортсменов, однако Байден и другие официальные представители США не будут присутствовать на Играх, которые с 4 по 20 февраля будет принимать китайская столица.
Накануне Байден провел первую встречу в рамках онлайн-конференции с председателем КНР Си Цзиньпином, на которой выразил обеспокоенность предполагаемыми нарушениями прав человека в Китае. В частности, речь шла о ситуации в Синьцзян-Уйгурском районе, где, по мнению Вашингтона, китайские власти проводят политику геноцида в отношении уйгурского мусульманского населения.
Американские политики неоднократно призывали администрацию Байдена бойкотировать Олимпиаду в Пекине. В конце октября группа сенаторов от Демократической и Республиканской партий предложила внести поправку к проекту оборонного бюджета, которая запретит госсекретарю США выделять федеральные средства на то, чтобы «поддерживать или способствовать» посещению Игр сотрудниками федеральных ведомств страны.
В мае спикер палаты представителей Нэнси Пелоси призвала к дипломатическому бойкоту Олимпиады-2022 международное сообщество, сославшись на нарушения прав человека. В сентябре с таким же требованием выступили представители почти 200 правозащитных организаций из разных стран. Олимпийский и Паралимпийский комитеты США этот призыв не поддержали: представители организаций заявляли, что в прошлом подобные меры, включая бойкот Олимпиады 1980 г. в Москве, были неэффективными, а решение бойкотировать игры в Пекине может навредить спортсменам.