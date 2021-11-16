WP: США планируют дипломатический бойкот зимней Олимпиады в Пекине

В мае спикер палаты представителей Нэнси Пелоси призвала к дипломатическому бойкоту Олимпиады-2022 международное сообщество, сославшись на нарушения прав человека. В сентябре с таким же требованием выступили представители почти 200 правозащитных организаций из разных стран. Олимпийский и Паралимпийский комитеты США этот призыв не поддержали: представители организаций заявляли, что в прошлом подобные меры, включая бойкот Олимпиады 1980 г. в Москве, были неэффективными, а решение бойкотировать игры в Пекине может навредить спортсменам.