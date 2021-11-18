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«Известия» узнали детали разработки российских ракет для космической обороны

Ведомости

Разработка системы космической обороны, которая сможет перехватывать космические аппараты и баллистические ракеты. разрабатывается в России более десяти лет, долгое время такой комплекс был известен под обозначением «Нудоль», сообщила газета «Известия». Именно этот комплекс Минобороны испытало 15 ноября.

Издание назвало вероятным головным разработчиком системы концерн «Алмаз-Антей», который является главным российским производителем зенитного и противоракетного вооружения. Колесные шасси для мобильного комплекса мог разработать Минский завод колесных тягачей (МЗКТ). 

В отчетности Конструкторского бюро точного машиностроения им. Нудельмана говорится, что для комплекса нужно создать оптико-электронную головку самонаведения с индексом 14Ш129. Подобная система наведения используется на ракетах дальнего космического перехвата США, которые предназначены для борьбы с баллистическими ракетами и спутниками. Ракетная система также с 2011 г. фигурирует в отчетности АО «Авангард», которое создает для Минобороны стеклопластиковые стаканы для транспортно-пусковых контейнеров ракет 14А042. 

Ранее официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что 15 ноября Россия испытала противоспутниковую ракету, которой уничтожила один из своих устаревших космических спутников. В тот же день МКС несколько раз сближалась с космическим мусором, сообщал Центр управления полетами в Хьюстоне. Позднее факт испытаний подтвердил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Ракета стартовала с космодрома Плесецк 15 ноября, мишенью испытаний послужил советский разведывательный спутник «Целина–Д», который не функционировал уже несколько десятилетий.

Издание отметило, что испытание комплекса 15 ноября, скорее всего, не было первым: по данным иностранных сайтов, первые успешные испытания российской системы ПРО с Плесецка прошли в 2015 г. В целом было около десяти тестовых запусков «Нудоля», не считая последнего. По мнению экспертов, создание оружия космической работы уже фактически завершено, оно может получить название «зенитная ракетная система С-550».

16 ноября Министерство обороны России исключило возможность угрозы для Международной космической станции в результате испытаний российского противоспутникового оружия. В Минобороны заявили, что другие страны, в том числе США, испытывают подобное оружие и производят его запуски без предупреждения.

Ранее по теме: Шойгу заявил об успешных испытаниях противоспутникового оружия

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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