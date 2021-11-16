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Шойгу заявил об успешных испытаниях противоспутникового оружия

Ведомости

Министр обороны России Сергей Шойгу подтвердил успешное испытание противоспутниковой системы. Слова главы военного ведомства приводит пресс-служба Минобороны.

«Мы действительно испытали успешно перспективную систему. Она «ювелирно» поразила старый спутник», — сказал Шойгу, отвечая на вопросы журналистов в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа в Воронежской области.

При этом министр подчеркнул, что «никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся фрагменты [космического мусора] не представляют».

Ранее официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что 15 ноября Россия испытала противоспутниковую ракету, которой уничтожила один из своих космических спутников. В тот же день МКС несколько раз сближалась с космическим мусором, сообщал Центр управления полетами в Хьюстоне. В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал заявления США лицемерием.

16 ноября министерство обороны России исключило возможность угрозы для Международной космической станции в результате испытаний российского противоспутникового оружия. Ракета стартовала с космодрома Плесецк 15 ноября, мишенью испытаний послужил советский разведывательный спутник «Целина–Д», который не функционировал уже несколько десятилетий.

Ранее по теме: Столтенберг прокомментировал испытания российского противоспутникового оружия

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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