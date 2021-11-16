Шойгу заявил об успешных испытаниях противоспутникового оружия
Министр обороны России Сергей Шойгу подтвердил успешное испытание противоспутниковой системы. Слова главы военного ведомства приводит пресс-служба Минобороны.
«Мы действительно испытали успешно перспективную систему. Она «ювелирно» поразила старый спутник», — сказал Шойгу, отвечая на вопросы журналистов в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа в Воронежской области.
При этом министр подчеркнул, что «никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся фрагменты [космического мусора] не представляют».
Ранее официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что 15 ноября Россия испытала противоспутниковую ракету, которой уничтожила один из своих космических спутников. В тот же день МКС несколько раз сближалась с космическим мусором, сообщал Центр управления полетами в Хьюстоне. В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал заявления США лицемерием.
16 ноября министерство обороны России исключило возможность угрозы для Международной космической станции в результате испытаний российского противоспутникового оружия. Ракета стартовала с космодрома Плесецк 15 ноября, мишенью испытаний послужил советский разведывательный спутник «Целина–Д», который не функционировал уже несколько десятилетий.