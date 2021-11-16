Лавров ответил на заявление США об испытании Россией противоспутниковой ракеты
Заявление госдепа США, что Россия создает риски по мирному использованию космоса, — лицемерие, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Заявлять, что Российская Федерация создает риски по мирному использованию космического пространства, — это, по меньшей мере, лицемерие. <…> Нас, например, Соединенные Штаты призывают, как они выражаются, разработать универсальные нормы для освоения космического пространства. Но почему-то при этом уже многие годы игнорируют инициативу России и Китая о подготовке договора о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве», — заявил Лавров.
По его словам, США сами активно развивают гонку вооружений в космосе: в 2020 г. они создали космическое командование и приняли стратегию по космосу, одна из главных целей которой — создание комплексного военного преимущества в космосе. «И для реализации этой стратегии, да и даже такие факты были до того, как она была одобрена, Пентагон без всякого оповещения кого бы то ни было испытывает на орбите ударно-боевые средства, включая вывод на орбиту средства противоракетной обороны», — добавил Лавров.
Он отметил, что российская сторона хотела бы обсудить с американскими коллегами их озабоченность происходящим в космосе в рамках договора, предложенного Россией и Китаем. «Нам бы очень интересно было послушать не отговорки, а конкретную, аргументированную позицию, мы к этому готовы», — подчеркнул он.
Ранее официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что 15 ноября Россия якобы испытала противоспутниковую ракету, которой уничтожила один из своих космических спутников. Испытание такого оружия увеличит риск для космонавтов на Международной космической станции и для других видов деятельности, связанных с полетами человека в космос, добавил он.
15 ноября МКС несколько раз сближалась с космическим мусором, сообщал Центр управления полетами в Хьюстоне. Во время первых двух сближений российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубов и американский астронавт Марк Ванде Хай перешли на борт «Союза МС-19», американцы Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон и немецкий астронавт Маттиас Маурер прятались на борту Crew Dragon. В «Роскосмосе» сообщали, что МКС дважды успешно разминулась с космическим мусором, станция и экипаж не пострадали.