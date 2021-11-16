Лавров ответил на заявление США об испытании Россией противоспутниковой ракеты

По его словам, США сами активно развивают гонку вооружений в космосе: в 2020 г. они создали космическое командование и приняли стратегию по космосу, одна из главных целей которой — создание комплексного военного преимущества в космосе. «И для реализации этой стратегии, да и даже такие факты были до того, как она была одобрена, Пентагон без всякого оповещения кого бы то ни было испытывает на орбите ударно-боевые средства, включая вывод на орбиту средства противоракетной обороны», — добавил Лавров.