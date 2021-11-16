В госдепе США заявили об испытании Россией противоспутниковой ракеты

15 ноября МКС несколько раз сближалась с космическим мусором, сообщал Центр управления полетами в Хьюстоне. Во время первых двух сближений российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубов и американский астронавт Марк Ванде Хай перешли на борт «Союза МС-19», американцы Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон и немецкий астронавт Маттиас Маурер прятались на борту Crew Dragon. В «Роскосмосе» сообщали, что МКС дважды успешно разминулась с космическим мусором, станция и экипаж не пострадали.