В госдепе США заявили об испытании Россией противоспутниковой ракеты
Официальный представитель госдепа США Нед Прайс заявил в ходе брифинга, что Россия якобы испытала 15 ноября противоспутниковую ракету, создав угрозу Международной космической станции (МКС). Стенограмма брифинга опубликована на сайте госдепартамента.
«Ранее сегодня Российская Федерация опрометчиво провела разрушительное спутниковое испытание противоспутниковой ракеты прямого взлета против одного из своих собственных спутников. В результате испытаний появилось более 1500 обломков и сотни тысяч фрагментов более мелкого космического мусора, что угрожает интересам всех стран», — заявил Прайс.
По его словам, испытание такого оружия увеличит риск для космонавтов на Международной космической станции и для других видов деятельности, связанных с полетами человека в космос. США будут сотрудничать с союзниками и партнерами, чтобы отреагировать на такой поступок.
О возможных испытаниях Россией противоспутникого оружия писал CNN. По данным двух источников телеканала, в минувшие выходные Россия провела масштабные испытания противоспутникового оружия. По словам одного из собеседников, это могло создать «потенциально опасное поле из обломков» в космосе.
15 ноября МКС несколько раз сближалась с космическим мусором, сообщал Центр управления полетами в Хьюстоне. Во время первых двух сближений российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубов и американский астронавт Марк Ванде Хай перешли на борт «Союза МС-19», американцы Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон и немецкий астронавт Маттиас Маурер прятались на борту Crew Dragon. В «Роскосмосе» сообщали, что МКС дважды успешно разминулась с космическим мусором, станция и экипаж не пострадали.