Космонавты на время перейдут с МКС на корабль из-за космического мусора
Российские космонавты временно перейдут с Международной космической станции (МКС) на корабль «Союз МС-19», потому что мимо МКС пролетит опасный кусок космического мусора, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на переговоры экипажа с Землей, которые транслирует НАСА.
«По уточненным данным, <...> следующее время сближения 7:06 (10:06 мск. — Прим. ред.). Поэтому предлагаем вам перейти в "Союз" в 7:00 (10:00 мск), будем ждать вашего доклада, когда будете в "Союзе"», — сообщил специалист Центра управления полетами (ЦУП) в Подмосковье космонавту Петру Дуброву. Экипаж и наземные службы должны будут провести утреннюю конференцию в 7:45 (10:45 мск).
Эксплуатация МКС началась в ноябре 1998 г. Станция представляет собой совместный проект 14 стран мира, включая Россию, США, Японию, Канаду и государства, участвующие в Европейском космическом агентстве. Пока они договорились об эксплуатации МКС до 2024 г., однако рассматривается вариант продления этого срока вплоть до 2030 г. 19 апреля этого года заместитель председателя правительства России Юрий Борисов предупредил о риске катастрофы на МКС из-за старения конструкции и железа.
Позднее сообщалось, что Россия планирует разработать собственную Национальную орбитальную космическую станцию и отказаться от использования МКС с 2025 г. По словам Рогозина, на ее создание потребуется столько же средств, сколько на поддержку оборудования на российском сегменте МКС. 20 апреля глава «Роскосмоса» объявил о начале строительства первого модуля отечественной станции. В июне Рогозин заявил, что Россия не будет выходить из проекта МКС, если США снимут санкции со всех российских космических предприятий.