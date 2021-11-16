Столтенберг прокомментировал испытания российского противоспутникового оружия

Ранее официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что 15 ноября Россия испытала противоспутниковую ракету, которой уничтожила один из своих космических спутников. В тот же день МКС несколько раз сближалась с космическим мусором, сообщал Центр управления полетами в Хьюстоне. В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал заявления США лицемерием.