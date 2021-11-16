Столтенберг прокомментировал испытания российского противоспутникового оружия
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг охарактеризовал проведенные Россией испытания противоспутникового оружия как «безрассудный поступок». Слова генсека альянса передает ТАСС.
«Это был безрассудный поступок со стороны России», — сказал он в Брюсселе перед заседанием Совета ЕС по обороне.
Испытания, по словам Столтенберг, привели к созданию большого количества космического мусора, который представляет опасность для Международной космической станции.
«Это [проведенные испытания] демонстрирует, что Россия разрабатывает новые системы вооружений», — добавил он.
Ранее официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что 15 ноября Россия испытала противоспутниковую ракету, которой уничтожила один из своих космических спутников. В тот же день МКС несколько раз сближалась с космическим мусором, сообщал Центр управления полетами в Хьюстоне. В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал заявления США лицемерием.
16 ноября министерство обороны России исключило возможность угрозы для Международной космической станции в результате испытаний российского противоспутникового оружия. Ракета стартовала с космодрома Плесецк 15 ноября, мишенью испытаний послужил советский разведывательный спутник «Целина–Д», который не функционировал уже несколько десятилетий.