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Столтенберг прокомментировал испытания российского противоспутникового оружия

Ведомости

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг охарактеризовал проведенные Россией испытания противоспутникового оружия как «безрассудный поступок». Слова генсека альянса передает ТАСС.

«Это был безрассудный поступок со стороны России», — сказал он в Брюсселе перед заседанием Совета ЕС по обороне.

Испытания, по словам Столтенберг, привели к созданию большого количества космического мусора, который представляет опасность для Международной космической станции.

«Это [проведенные испытания] демонстрирует, что Россия разрабатывает новые системы вооружений», — добавил он.

Ранее официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что 15 ноября Россия испытала противоспутниковую ракету, которой уничтожила один из своих космических спутников. В тот же день МКС несколько раз сближалась с космическим мусором, сообщал Центр управления полетами в Хьюстоне. В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал заявления США лицемерием.

16 ноября министерство обороны России исключило возможность угрозы для Международной космической станции в результате испытаний российского противоспутникового оружия. Ракета стартовала с космодрома Плесецк 15 ноября, мишенью испытаний послужил советский разведывательный спутник «Целина–Д», который не функционировал уже несколько десятилетий.

Ранее по теме: Минобороны признало испытания противоспутниковой ракеты

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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