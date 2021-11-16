Минобороны признало испытания противоспутниковой ракеты

Оценить прогресс России в противоспутниковом оружии по открытым данным трудно, но по запускаемым с земли ракетам мы как минимум на одном уровне с Китаем и США, а может, и выше, продолжает он. «Создание потенциальной физической угрозы не только другим спутникам, но и МКС делает этот фейерверк наиболее эпичным по сравнению с предыдущими испытаниям других стран», – говорит Ермаков. При этом противоспутниковое оружие на современном этапе, когда военное использование космоса становится все более важным, очень перспективно и будет развиваться всеми игроками, которые на это способны, заключает эксперт.