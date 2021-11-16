Минобороны признало испытания противоспутниковой ракеты

Минобороны признало испытания противоспутниковой ракетыРезультаты испытания не угрожают МКС, заявляют военные
Министерство обороны России выпустило заявление, в котором говорится об отсутствии угроз для Международной космической станции (МКС) в результате испытаний российского противоспутникового оружия. Заявления американских официальных лиц, которые назвали эти испытания опасными, в пресс-релизе Минобороны названы «лицемерными», поскольку американцам, по мнению российских военных, известно, что никакой угрозы эти испытания не представляют.
Минобороны подтвердило, что мишенью испытаний послужил советский разведывательный спутник «Целина–Д», который не функционировал уже несколько десятилетий.
Эти испытания, в ходе которых не названная официально противоспутниковая ракета стартовала с космодрома Плесецк, произошли 15 ноября. Директор американского аэрокосмического агентства НАСА Чарльз Болден назвал их безответственными и несущими угрозу для МКС и космических аппаратов, поскольку мишень находилась на орбите всего на несколько десятков километров выше орбиты МКС, при этом орбиты «Целины–Д» и МКС находятся в разных плоскостях. Осудили испытания также представители госдепартамента и минобороны США.
Прошедшие испытания с уничтожением спутника пуском ракеты с Земли – не рутинное событие, говорит эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Александр Ермаков. Это всего лишь четвертое испытание такого рода за период после холодной войны – ранее последовательно были проведены китайское, американское и индийское испытания. Такое оружие может испытываться с пуском в условную точку по большому счету почти с тем же результатом для программы, но это не столь «эффектно», как стрельба по реальной мишени, говорит он.
Оценить прогресс России в противоспутниковом оружии по открытым данным трудно, но по запускаемым с земли ракетам мы как минимум на одном уровне с Китаем и США, а может, и выше, продолжает он. «Создание потенциальной физической угрозы не только другим спутникам, но и МКС делает этот фейерверк наиболее эпичным по сравнению с предыдущими испытаниям других стран», – говорит Ермаков. При этом противоспутниковое оружие на современном этапе, когда военное использование космоса становится все более важным, очень перспективно и будет развиваться всеми игроками, которые на это способны, заключает эксперт.
В качестве противоспутникового оружия могут использоваться противоракетные системы, говорит Дмитрий Стефанович из ИМЭМО РАН – бороться со спутниками легче, чем уничтожать ракеты противника. За последние годы такое оружие испытывали США, Китай и Индия, и в принципе, любая страна с противоракетными системами может эффективно сбивать и спутники. Как замечает Стефанович, США стремятся к доминированию в космическом пространстве, чего не могут допустить Россия и Китай. А отсутствие запрета на размещение обычных вооружений в космосе позволит мировым державам и дальше развивать свои методы борьбы со спутниками.
Меру угрозы для МКС по открытым данным оценить нельзя, говорит Ермаков. Возможно, что расхождения траекторий были большие и экипаж станции действовал исходя из перестраховки, поскольку уточнение траекторий всех обломков требовало какого-то времени, продолжает Ермаков. Говорить о каком-то реальном ущербе космической станции не приходится, так что реакцию США Стефанович считает слишком эмоциональной и «раздутой» ввиду политических интересов Вашингтона.