CBS: США заявили о риске вторжения России на Украину с наступлением холодов

Публикации зарубежных СМИ о наращивании войск на границе стали появляться в октябре. Одну из последних, статью La Reppublica, прокомментировала на этой неделе официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она опровергла заявление о создании российской военной базы в 260 км от границы с Украиной и заявила, что Минобороны передислоцирует российских военных на своей территории, что не нарушает требований международных обязательств.