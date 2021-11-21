CBS: США заявили о риске вторжения России на Украину с наступлением холодов
Разведка США предупредила европейских союзников о потенциальном военном вторжении России на Украину, вероятность которого возрастает по мере похолодания. Оно может произойти в течение нескольких недель, передает CBS News со ссылкой на неназванный официальный источник.
В статье говорится, что на границе Украины сосредоточились «десятки тысяч российских военнослужащих». Представители спецслужб считают, что таким образом Россия готовится к вторжению в Донбасс.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в пятницу, что альянс внимательно следит за «большой и необычной концентрацией российских войск» у границы с Украиной. Он призвал Россию снизить эскалацию и напряженность.
CBS напоминает слова госсекретаря Энтони Блинкена, который объяснял причину беспокойства США на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. По его словам, Россия может повторить события 2014 г., когда она сосредоточила силы вдоль границы и перешла на украинскую территорию, объяснив это провокацией.
В статье также говорится, что опасения по поводу возможного вторжения в Украину возникают на фоне миграционного кризиса на границе Польши и Беларуси. Официальные лица пока не определили, причастна ли Россия к этой ситуации.
Публикации зарубежных СМИ о наращивании войск на границе стали появляться в октябре. Одну из последних, статью La Reppublica, прокомментировала на этой неделе официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она опровергла заявление о создании российской военной базы в 260 км от границы с Украиной и заявила, что Минобороны передислоцирует российских военных на своей территории, что не нарушает требований международных обязательств.