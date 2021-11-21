Газета
Политика

CBS: США заявили о риске вторжения России на Украину с наступлением холодов

Ведомости

Разведка США предупредила европейских союзников о потенциальном военном вторжении России на Украину, вероятность которого возрастает по мере похолодания. Оно может произойти в течение нескольких недель, передает CBS News со ссылкой на неназванный официальный источник.

В статье говорится, что на границе Украины сосредоточились «десятки тысяч российских военнослужащих». Представители спецслужб считают, что таким образом Россия готовится к вторжению в Донбасс. 

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в пятницу, что альянс внимательно следит за «большой и необычной концентрацией российских войск» у границы с Украиной. Он призвал Россию снизить эскалацию и напряженность.

Ранее по теме: Путин оценил заявления о возможном вторжении России на Украину

CBS напоминает слова госсекретаря Энтони Блинкена, который объяснял причину беспокойства США на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. По его словам, Россия может повторить события 2014 г., когда она сосредоточила силы вдоль границы и перешла на украинскую территорию, объяснив это провокацией.

В статье также говорится, что опасения по поводу возможного вторжения в Украину возникают на фоне миграционного кризиса на границе Польши и Беларуси. Официальные лица пока не определили, причастна ли Россия к этой ситуации. 

Публикации зарубежных СМИ о наращивании войск на границе стали появляться в октябре. Одну из последних, статью La Reppublica, прокомментировала на этой неделе официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она опровергла заявление о создании российской военной базы в 260 км от границы с Украиной и заявила, что Минобороны передислоцирует российских военных на своей территории, что не нарушает требований международных обязательств.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных