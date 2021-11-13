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Путин оценил заявления о возможном вторжении России на Украину

Ведомости

Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о том, что Россия якобы готовится к вторжению на Украину. Они появляются на фоне незапланированных учений США и их союзников по НАТО в акватории Черного моря, сказал президент в интервью на телеканале «Россия 24».

Путин считает, что тревога по поводу возможного введения вооруженных сил на территорию Украины сильно преувеличена. 

«Я вот этих алармистских заявлений не видел, но исхожу из того, что так оно и есть [что такие публикации были]», — сказал Путин, комментируя статьи зарубежных СМИ.

Путин также рассказал о предложении Минобороны России провести учения в Черноморском регионе и заявил, что в этом нет необходимости, так как  учения не должны нагнетать и без того сложную обстановку. 

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Отвечая на вопрос о ситуации на юго-востоке Украины, президент подчеркнул, что Россия не выступает стороной конфликта в Донбассе.

Об информировании США стран ЕС о возможном вторжении России на Украину сообщил ранее Bloomberg со ссылкой на источники. Собеседники издания отметили, что эти опасения подкреплены «общедоступными доказательствами». 

Источник издания, близкий к Кремлю, рассказал, что Россия не планирует воевать с Украиной, однако хочет показать готовность к применению силы в случае необходимости. Другой источник сообщил, что наступление маловероятно, но якобы у России есть план реагирования на провокации Украины. 

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия никогда не планировала и не планирует наступать на Украину. По его словам, много угроз исходит от Украины и США, корабли которых «очень провокационно» действуют в Черном море.

Россия ни для кого не представляет угрозы и развивается своим собственным путем, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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