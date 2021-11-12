В Кремле ответили на данные Bloomberg о возможном «вторжении» на Украину

«Это уже не первая публикация и не первое заявление США о том, что они обеспокоены передвижением наших вооруженных сил на территории Российской Федерации. Неоднократно мы на это говорили, что передвижение наших вооруженных сил на нашей территории не должно ни у кого вызывать обеспокоенность. Подобные заголовки ни что иное как пустое безосновательное нагнетание напряженности», — сказал Песков.