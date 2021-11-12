В Кремле ответили на данные Bloomberg о возможном «вторжении» на Украину
Россия ни для кого не представляет угрозы и развивается своим собственным путем, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию агентства Bloomberg о предупреждении ЕС о возможном «вторжении» России на территорию Украины.
«Россия не представляет ни для кого угрозу. Россия развивается своим собственным путем, мы занимаемся своими собственными делами. В случае необходимости мы принимаем меры по обеспечению своей безопасности, если вблизи наших границ какие-то вызывающие действия наших оппонентов происходят», — добавил он.
При этом представитель Кремля отметил, что силы НАТО «весьма активно и напористо действуют в непосредственной близости» от границ России.
«Это уже не первая публикация и не первое заявление США о том, что они обеспокоены передвижением наших вооруженных сил на территории Российской Федерации. Неоднократно мы на это говорили, что передвижение наших вооруженных сил на нашей территории не должно ни у кого вызывать обеспокоенность. Подобные заголовки ни что иное как пустое безосновательное нагнетание напряженности», — сказал Песков.
Ранее источники агентства Bloomberg сообщили о предупреждении американской стороны Евросоюзу о возможном вторжении России на Украину. По данным издания, США получили информацию о «возможной военной операции» России, но не раскрыли европейцам подробности. Собеседники издания отметили, что эти опасения подкреплены «общедоступными доказательствами».