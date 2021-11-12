Bloomberg узнал о предупреждении ЕС о возможном вторжении России на Украину
Американская сторона сообщила коллегам из ЕС, что Москва может рассматривать возможность вторжения на Украину, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным издания, США получили информацию о «возможной военной операции» России, но не раскрыли европейцам подробности. Собеседники издания отметили, что эти опасения подкреплены «общедоступными доказательствами».
Источник издания, близкий к Кремлю, рассказал, что Россия не планирует воевать с Украиной, однако хочет показать готовность к применению силы в случае необходимости. Другой источник сообщил, что наступление маловероятно, но якобы у России есть план реагирования на провокации Украины. Один из собеседников издания подчеркнул, что невозможно узнать истинных намерений Кремля или предугадать его следующий шаг.
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия никогда не планировала и не планирует наступать на Украину. «Никогда не планировала и не будет, если нас не спровоцирует Украина или кто-то еще и это не будет вопросом защиты нашего национального суверенитета», - отметил он (цитата по «РИА Новости»). Много угроз исходит от Украины и США, корабли которых «очень провокационно» действуют в Черном море, добавил он.
Сейчас в Черном море проходят учения кораблей стран НАТО и их союзников. По данным Минобороны России, в учениях планируется задействовать тактическую, патрульную и стратегическую авиацию, а также контингент вооруженных сил Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины. С 30 октября в Черном море находятся три военных корабля США. Над акваторией моря были выполнены полеты двух стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США на удалении около 100 км от российской границы.
1 ноября американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые предположительно указывают на стягивание российских войск и военной техники к украинской границе. О переброске российских военных к границе с Украиной также писал The Washington Post. Переброска техники якобы произошла после проведения учений «Запад-2021», которые завершились 15 сентября. В Минобороны Украины опровергли эту информацию. Комментируя публикацию Politico, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобные материалы «некачественным вбросом».