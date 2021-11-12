Bloomberg узнал о предупреждении ЕС о возможном вторжении России на Украину

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия никогда не планировала и не планирует наступать на Украину. «Никогда не планировала и не будет, если нас не спровоцирует Украина или кто-то еще и это не будет вопросом защиты нашего национального суверенитета», - отметил он (цитата по «РИА Новости»). Много угроз исходит от Украины и США, корабли которых «очень провокационно» действуют в Черном море, добавил он.