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Политика

Польша заявила о готовности полностью закрыть границу с Белоруссией

Ведомости

Польша готова закрыть границу с Белоруссией, в том числе возможности для транзита и торговли, чтобы оказать экономическое давление на режим президента республики Александра Лукашенко. Об этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецки заявил в Таллине в беседе с премьер-министром Эстонии Кади Калласом, передает «Польское радио».

По словам польского премьера, власти намерены дать возможность Лукашенко вернуть мигрантов на родину. Польша уже закрыла один пункт пропуска «Кузница» на границе, где был разбит лагерь мигрантов.

В распоряжении Польши есть кадры, на которых «белорусские официальные лица инструктируют иракских и ближневосточных мигрантов, как атаковать польских офицеров с ножом», добавил Моравецки. Белоруссия может начать действовать очень радикально, поэтому Польша готова прибегнуть к полному закрытию границ.

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Польский премьер также положительно оценил поддержку со стороны ЕС, НАТО и других союзников по ситуации на польско-белорусской границе.

Глава польского правительства также посетит Литву и Латвию, отмечает «Польское радио».

Ранее Польша направила Белоруссии уведомление о приостановке грузового сообщения в железнодорожном пункте пропуска «Кузница», сообщал Госпогранкомитет Белоруссии. Белорусское ведомство в ответ направило информацию о мерах, принимаемых для урегулирования миграционного кризиса на границе с Польшей, и об отсутствии угрозы для сотрудников польских служб, задействованных в регионе.

В ноябре польские пограничники зафиксировали сотни попыток нелегального пересечения границы. Варшава обвиняет Минск в организации каналов нелегальной миграции с целью вынудить ЕС снять санкции с республики. Лукашенко летом объявил об ослаблении контроля за потоками нелегалов из-за европейских санкций: по его словам, у Минска нет «ни денег, ни сил» сдерживать беженцев, которые прибывают в страну на законных основаниях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных