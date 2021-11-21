Польша заявила о готовности полностью закрыть границу с Белоруссией
Польша готова закрыть границу с Белоруссией, в том числе возможности для транзита и торговли, чтобы оказать экономическое давление на режим президента республики Александра Лукашенко. Об этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецки заявил в Таллине в беседе с премьер-министром Эстонии Кади Калласом, передает «Польское радио».
По словам польского премьера, власти намерены дать возможность Лукашенко вернуть мигрантов на родину. Польша уже закрыла один пункт пропуска «Кузница» на границе, где был разбит лагерь мигрантов.
В распоряжении Польши есть кадры, на которых «белорусские официальные лица инструктируют иракских и ближневосточных мигрантов, как атаковать польских офицеров с ножом», добавил Моравецки. Белоруссия может начать действовать очень радикально, поэтому Польша готова прибегнуть к полному закрытию границ.
Польский премьер также положительно оценил поддержку со стороны ЕС, НАТО и других союзников по ситуации на польско-белорусской границе.
Глава польского правительства также посетит Литву и Латвию, отмечает «Польское радио».
Ранее Польша направила Белоруссии уведомление о приостановке грузового сообщения в железнодорожном пункте пропуска «Кузница», сообщал Госпогранкомитет Белоруссии. Белорусское ведомство в ответ направило информацию о мерах, принимаемых для урегулирования миграционного кризиса на границе с Польшей, и об отсутствии угрозы для сотрудников польских служб, задействованных в регионе.
В ноябре польские пограничники зафиксировали сотни попыток нелегального пересечения границы. Варшава обвиняет Минск в организации каналов нелегальной миграции с целью вынудить ЕС снять санкции с республики. Лукашенко летом объявил об ослаблении контроля за потоками нелегалов из-за европейских санкций: по его словам, у Минска нет «ни денег, ни сил» сдерживать беженцев, которые прибывают в страну на законных основаниях.