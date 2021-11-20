СК Белоруссии назвал количество пострадавших на границе с Польшей мигрантов
Следственный комитет установил 109 беженцев, которые пострадали от действий польской стороны на границе, передает информагентство «БелТА» со ссылкой на начальника отдела управления Следственного комитета по Гродненской области Игоря Черняка.
Следователи четвертые сутки документируют обстоятельства «антигуманного поведения» польской стороны: в отношении беженцев те применяли водометы слезоточивый газ, светошумовые гранаты и химические вещества, отметил Черняк. Сейчас установлены 109 пострадавших, среди которых 22 женщины, 15 детей, в том числе 10 малолетних. В отношении всех потерпевших назначены судебно-медицинские экспертизы.
Представитель белорусского СК назвал характер травм мигрантов. Чаще всего речь идет о жжении в глазах, боли в горле, грудной клетке, головокружении и тошноте.
«Скорее всего, это отравление химикатами. Данные обстоятельства подтверждены экспертным путем», — добавил Черняк.
Несколько дней назад ситуация на польско-белорусской границе обострилась: польские силовики применили против мигрантов слезоточивый газ и светошумовые гранаты, сообщала «БелТА».
Беженцы «всеми способами» пытаются попасть на территорию Польши: они заявили, что «устали ждать и готовы прорываться». Польские пограничники в ответ начали на холоде обливать людей водой из водомета, на границе были слышны выстрелы и взрывы.
На прошлой неделе несколько тысяч беженцев собрались на границе Польши и Белоруссии в попытке проникнуть на территорию ЕС. В понедельник группа покинула импровизированный лагерь на границе и направилась на погранпереход «Брузги — Кузница», чтобы попробовать пересечь границу там. Несколько групп мигрантов пытались прорваться на территорию Польши, однако польские пограничники возвращали их на территорию Белоруссии.
В Евросоюзе обвинили Минск в организации каналов нелегальной миграции из стран Востока и Африки с целью вынудить сообщество снять санкции с республики. Президент Белоруссии Александр Лукашенко летом объявил об ослаблении контроля за потоками нелегалов из-за европейских рестрикций: по его словам, у Минска нет «ни денег, ни сил» сдерживать наплыв мигрантов.